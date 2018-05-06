Двух наркоторговок из Хабаровска отправили в тюрьму за сбыт «скорости»
Женщин осудили за то, что они оставляли закладки в краевом центре.
Женщин осудили за то, что они оставляли закладки в краевом центре.
Накануне в Индустриальном районном суде зачитали приговор 27 и 28-летним жительницам Хабаровска. Следствие их обвиняло в незаконном сбыте наркотика «скорость» в особо крупном размере. Суд признал их виновными в совершении преступления и приговорил к реальным срокам заключения.
Напомним, что младшая из подсудимых в декабре 2016 года договорилась о поставке наркотиков с незнакомцем через
— Хабаровчанка не воспользовалась предоставленным шансом на исправление и вновь продолжила совершать преступления, — рассказали в
Младшую соучастницу приговорили к 11 годам лишения свободы, вторую — к 9 годам. Обе отправятся в колонию общего режима.