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09:15 (мск), источник: Комсомольская правда

Двух наркоторговок из Хабаровска отправили в тюрьму за сбыт «скорости»

Женщин осудили за то, что они оставляли закладки в краевом центре.

Накануне в Индустриальном районном суде зачитали приговор 27 и 28-летним жительницам Хабаровска. Следствие их обвиняло в незаконном сбыте наркотика «скорость» в особо крупном размере. Суд признал их виновными в совершении преступления и приговорил к реальным срокам заключения.

Напомним, что младшая из подсудимых в декабре 2016 года договорилась о поставке наркотиков с незнакомцем через онлайн-мессенджер. Когда женщины получили посылку, начали свою преступную деятельность. До января 2017 года они оставляли закладки со «скоростью» на территории Хабаровска. Когда одна из злоумышленниц получила почти килограмм наркотиков, ее задержали с поличным сотрудники полиции. Стражи правопорядка обратили внимание на то, что у задержанной 27-летней хабаровчанки уже имелась судимость за аналогичное преступление. Тогда ей дали отсрочку до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

— Хабаровчанка не воспользовалась предоставленным шансом на исправление и вновь продолжила совершать преступления, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Младшую соучастницу приговорили к 11 годам лишения свободы, вторую — к 9 годам. Обе отправятся в колонию общего режима.

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