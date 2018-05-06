Двух наркоторговок из Хабаровска отправили в тюрьму за сбыт «скорости»

Накануне в Индустриальном районном суде зачитали приговор 27 и 28-летним жительницам Хабаровска. Следствие их обвиняло в незаконном сбыте наркотика «скорость» в особо крупном размере. Суд признал их виновными в совершении преступления и приговорил к реальным срокам заключения.

Напомним, что младшая из подсудимых в декабре 2016 года договорилась о поставке наркотиков с незнакомцем через онлайн-мессенджер. Когда женщины получили посылку, начали свою преступную деятельность. До января 2017 года они оставляли закладки со «скоростью» на территории Хабаровска. Когда одна из злоумышленниц получила почти килограмм наркотиков, ее задержали с поличным сотрудники полиции. Стражи правопорядка обратили внимание на то, что у задержанной 27-летней хабаровчанки уже имелась судимость за аналогичное преступление. Тогда ей дали отсрочку до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.