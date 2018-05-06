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15:01 (мск), источник: Sputnik

Таджикистанки, находящиеся в иракских тюрьмах, предстанут перед судом

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Таджикские женщины, находящиеся в тюрьмах Ирака, предстанут перед судом: то, что они последовали за своими мужьями, не освобождает их от ответственности.

Источник: Sputnik

Об этом заявила начальник департамента Азии и Австралии министерства иностранных дел Ирака Амаль Мусса Хусейн, передает РИА Новости.

«То, что они последовали за своими мужьями в Ирак, не освобождает их от ответственности: все они, прежде всего, незаконно пересекли иракскую границу, во вторых, у них отсутствуют документы», — сказала она в кулуарах международной конференции высокого уровня «Противодействие терроризму и насильственному экстремизму».

Иракский дипломат сообщила, что все они находятся в тюрьмах и предстанут перед судом.

Если суд вынесет решение, что они не виновны, то мы их вернем на родину, если нет, то они отсидят свой срок, сказала она.

По словам Хусейн, между Ираком и Таджикистаном нет никаких соглашений об экстрадиции граждан. Она сообщила, что все несовершеннолетние дети-иностранцы, находящиеся на территории Ирака, сейчас живут в детских домах.

«Из Таджикистана четверо детей уже вернули на родину. Дети ни в чем не виновны, и, установив их личность, мы отправляем их на родину», — сказала Хусейн.

На минувшей неделе суд в Багдаде приговорил четырех таджичек к пожизненному заключению по обвинению в членстве в террористической группировке ИГ (Исламское государство, организация запрещена в РФ).

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