Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Казахстан оправдался перед РФ за допуск США на Каспий - СМИ
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Дана Борисова воссоединилась с 10-летней дочерью
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
Внучка Грейс Келли перенесла свадьбу
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
Светлана Иванова стала мамой во второй раз
Трогательный поступок новорожденной девочки покорил соцсети
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
СМИ: украинский депутат с кефиром на голове расстрелял радикалов
Волочкова не постеснялась раздеться на людях – СМИ
Вручение Нобелевской премии отложили из-за секс-скандала
Внучка Грейс Келли перенесла свадьбу
Мнение о действиях США у Крыма: как никогда нагло и дерзко
Смелое фото: Брежнева показывает роскошную грудь
Россия начала «жесткую политику» в Черном море - СМИ
Украина сдалась: «Северный поток–2» победил - СМИ
Фоторепортажи
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
08:09 (мск), источник: Комсомольская правда

Новосибирский аэропорт Толмачево затопило водой

Пассажиры и сотрудники выкладывают в соцсети фотографии и видеозаписи с места происшествия.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирский аэропорт Толмачево залило водой. С утра потолок дал течь, и лужи стали растекаться по полу.

Как выяснилось, прорвало трубы, которые расположены над одним из терминалов. При этом, иногда лило так сильно, что выпадали части подвесного потолка.

Пассажиры и персонал Толмачево выкладывают в соцсети фотографии и видеозаписи, жалуясь на внезапный потоп.

«Вот в таких условиях и работаем, а пассажиры ожидают рейс. Толмачево сейчас как минное поле, не знаешь откуда сюрприз ждать. Хорошо, что на тех стойках рейса не было, страшно представить, что там могло случиться», — написал в YouTube Александр Рыбальченко. ﻿

Во время загрузки произошла ошибка.

«Целебные грязи — абсолютно безвозмездно! Конец ночной смены обещал быть томным. Но нет…», — высказалась в сети «ВКонтакте» Александра Коковина.

Кстати, такое ЧП в Толмачево — уже не впервые. Потолок аэропорта уже давал течь в конце 2016 года.

Все новости региона
 Илон Маск закрутил роман с молодой миллионершей - копией Эмбер Херд
Младший сын Никаса Сафронова поддержал семьи погибших в Кемерове
Адвокат Трампа заявил о его желании сменить власть в Иране
Маккейн отказался звать Трампа на свои похороны
В Новой Зеландии обнаружили 200-метровую трещину в почве
Амурская тигрица из Крыма оказалась идеальной мамой
Порошенко рассказал о «дерзких действиях» украинских военных
Украинские военные изучат настроение населения юга России
Франция осудила заявление Трампа о терактах 2015 года в Париже
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Юрий Семин: Посвящаю победу болельщикам и своей семье Главный тренер «Локомотива» дал небольшое интервью в чемпионской раздевалке
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Как выглядят обитатели других планет (фото) Астробиологи предлагают искать признаки жизни на ближайших к Земле планетах.
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Семьи с детьми могут освободить от налога на недвижимость
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимость на миллиард рублей
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Леди
Как выглядят мировые звезды в повседневной жизни Скарлетт Йоханссон, Ирина Шейк и остальные знаменитые красотки мало чем отличаются от рядовых женщин в обычные дни.
Дети
Светлана Иванова стала мамой во второй раз Роды прошли в Израиле.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь