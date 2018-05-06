Новосибирский аэропорт Толмачево затопило водой

Источник: Комсомольская правда

Новосибирский аэропорт Толмачево залило водой. С утра потолок дал течь, и лужи стали растекаться по полу.

Как выяснилось, прорвало трубы, которые расположены над одним из терминалов. При этом, иногда лило так сильно, что выпадали части подвесного потолка.

Пассажиры и персонал Толмачево выкладывают в соцсети фотографии и видеозаписи, жалуясь на внезапный потоп.

«Вот в таких условиях и работаем, а пассажиры ожидают рейс. Толмачево сейчас как минное поле, не знаешь откуда сюрприз ждать. Хорошо, что на тех стойках рейса не было, страшно представить, что там могло случиться», — написал в YouTube Александр Рыбальченко. ﻿

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/sBs3ctu6vhA?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Целебные грязи — абсолютно безвозмездно! Конец ночной смены обещал быть томным. Но нет…», — высказалась в сети «ВКонтакте» Александра Коковина.