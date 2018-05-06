Новосибирский аэропорт Толмачево затопило водой
Пассажиры и сотрудники выкладывают в соцсети фотографии и видеозаписи с места происшествия.
Пассажиры и сотрудники выкладывают в соцсети фотографии и видеозаписи с места происшествия.
Новосибирский аэропорт Толмачево залило водой. С утра потолок дал течь, и лужи стали растекаться по полу.
Как выяснилось, прорвало трубы, которые расположены над одним из терминалов. При этом, иногда лило так сильно, что выпадали части подвесного потолка.
Пассажиры и персонал Толмачево выкладывают в соцсети фотографии и видеозаписи, жалуясь на внезапный потоп.
«Вот в таких условиях и работаем, а пассажиры ожидают рейс. Толмачево сейчас как минное поле, не знаешь откуда сюрприз ждать. Хорошо, что на тех стойках рейса не было, страшно представить, что там могло случиться», — написал в YouTube Александр Рыбальченко.
«Целебные грязи — абсолютно безвозмездно! Конец ночной смены обещал быть томным. Но нет…», — высказалась в сети «ВКонтакте» Александра Коковина.
Кстати, такое ЧП в Толмачево — уже не впервые. Потолок аэропорта уже давал течь в конце 2016 года.