Падение рекламного щита на женщину с ребёнком попало на видео в Челябинске

Часть рекламного щита из-за сильного ветра упала на женщину с ребёнком в Челябинске, инцидент попал на видеозапись, которой очевидец поделился в Сети.

По словам автора видео, всё произошло днём 4 мая на пересечении проспекта Победы с улицей Артиллерийской. На кадрах видно, что женщина с маленьким ребёнком останавливается на тротуаре недалеко от щита, от сильного порыва ветра часть рекламной конструкции отрывается и падает вниз. По предварительным данным, женщина успела отскочить и ни она, ни ребёнок не пострадали.

«Это еще раз доказывает, что формат билборда предназначен только для трасс, но не для города. Несколько дней назад от сильного ветра упала рекламная конструкция сити-формата. Думаю, эти события — четкий сигнал для надзорных органов начать проверки на предмет как соблюдения технических требований к размещению рекламных конструкций, так и деятельность самих рекламных агентств», — прокомментировали случившееся участники движения «Гражданский патруль».