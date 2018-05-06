Падение рекламного щита на женщину с ребёнком попало на видео в Челябинске
По словам очевидцев, инцидент произошёл 4 мая.
По словам очевидцев, инцидент произошёл 4 мая.
Часть рекламного щита
По словам автора видео, всё произошло днём 4 мая на пересечении проспекта Победы с улицей Артиллерийской. На кадрах видно, что женщина с маленьким ребёнком останавливается на тротуаре недалеко от щита, от сильного порыва ветра часть рекламной конструкции отрывается и падает вниз. По предварительным данным, женщина успела отскочить и ни она, ни ребёнок не пострадали.
«Это еще раз доказывает, что формат билборда предназначен только для трасс, но не для города. Несколько дней назад от сильного ветра упала рекламная конструкция
Напомним, в конце апреля сильный ветер по всей Челябинской области срывал крыши и ветки деревьев. В такую погоду МЧС рекомендует жителям региона по возможности не выходить из дома, а на улице держаться подальше от рекламных конструкций, заборов и стен домов.