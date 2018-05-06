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07:49 (мск), источник: АиФ Челябинск

Падение рекламного щита на женщину с ребёнком попало на видео в Челябинске

По словам очевидцев, инцидент произошёл 4 мая.

Часть рекламного щита из-за сильного ветра упала на женщину с ребёнком в Челябинске, инцидент попал на видеозапись, которой очевидец поделился в Сети.

По словам автора видео, всё произошло днём 4 мая на пересечении проспекта Победы с улицей Артиллерийской. На кадрах видно, что женщина с маленьким ребёнком останавливается на тротуаре недалеко от щита, от сильного порыва ветра часть рекламной конструкции отрывается и падает вниз. По предварительным данным, женщина успела отскочить и ни она, ни ребёнок не пострадали.

«Это еще раз доказывает, что формат билборда предназначен только для трасс, но не для города. Несколько дней назад от сильного ветра упала рекламная конструкция сити-формата. Думаю, эти события — четкий сигнал для надзорных органов начать проверки на предмет как соблюдения технических требований к размещению рекламных конструкций, так и деятельность самих рекламных агентств», — прокомментировали случившееся участники движения «Гражданский патруль».

Напомним, в конце апреля сильный ветер по всей Челябинской области срывал крыши и ветки деревьев. В такую погоду МЧС рекомендует жителям региона по возможности не выходить из дома, а на улице держаться подальше от рекламных конструкций, заборов и стен домов.

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