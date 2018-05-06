Особый противопожарный режим действует во всём Хабаровском крае

Источник: Восток Медиа

По информации пресс-службы Федеральной авиалесоохраны, по состоянию на 5 мая на 23:30 по хабаровскому времени лесопожарные службы и привлечённые специалисты смогли ликвидировать на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов 20 лесных пожаров на площади 11,4 тысячи гектара. Из них десять пожаров действовали на территории Хабаровского края на площади 4143 гектара.

В Сибири и на Дальнем Востоке в субботу тушили 32 лесных пожара. Площадь, пройденная огнём, составила 54,6 тысячи гектара. В Хабаровском крае сейчас всё ещё действует три лесных пожара, их площадь занимает 180 гектаров. Одно возгорание удалось локализовать на площади 40 гектаров.

На локализации и ликвидации лесных пожаров в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах задействовано 1509 человек и 209 единиц техники. На авиационном мониторинге и тушении используют 17 воздушных судов.