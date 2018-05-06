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08:21 (мск), источник: Комсомольская правда

В Новосибирске произошло массовое ДТП

В аварии пострадало четыре автомобиля.

В Ленинском районе произошло массовое ДТП. Об этом в сети «ВКонтакте» сообщает группа «АСТ-54».

«Хэтчбек Lada направлялась в сторону Тещиного языка по улице Троллейной и врезалась в столб. Двигающийся в противоположном направлении внедорожник Suzuki остановился перед Ладой чтобы избежать столкновения. Следующий за ним Subaru Forester из-за грязи не смог выполнить торможение, его вынесло на встречку и он зацепил седан Daewoo Nexia», — говорится в сообществе.

В итоге пострадали четыре машины. Ладе ударом об столб разорвало крыло и переднюю часть. У Suzuki погнут задний бампер. У Subaru Forester оказались испорченными бампер и крылья. Daewoo Nexia получила повреждения всей левой стороны кузова.

В массовом ДТП обошлось без жертв.

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