В Новосибирске произошло массовое ДТП
В аварии пострадало четыре автомобиля.
В аварии пострадало четыре автомобиля.
В Ленинском районе произошло массовое ДТП. Об этом в сети «ВКонтакте» сообщает группа «АСТ-54».
«Хэтчбек Lada направлялась в сторону Тещиного языка по улице Троллейной и врезалась в столб. Двигающийся в противоположном направлении внедорожник Suzuki остановился перед Ладой чтобы избежать столкновения. Следующий за ним Subaru Forester
В итоге пострадали четыре машины. Ладе ударом об столб разорвало крыло и переднюю часть. У Suzuki погнут задний бампер. У Subaru Forester оказались испорченными бампер и крылья. Daewoo Nexia получила повреждения всей левой стороны кузова.
В массовом ДТП обошлось без жертв.