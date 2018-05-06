В Новосибирске произошло массовое ДТП

«Хэтчбек Lada направлялась в сторону Тещиного языка по улице Троллейной и врезалась в столб. Двигающийся в противоположном направлении внедорожник Suzuki остановился перед Ладой чтобы избежать столкновения. Следующий за ним Subaru Forester из-за грязи не смог выполнить торможение, его вынесло на встречку и он зацепил седан Daewoo Nexia», — говорится в сообществе.