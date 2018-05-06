Житель Петропавловска «вел» машину преступников до приезда полиции

Источник: Kazinform

По информации пресс-службы ДВД СКО, за проявленные мужество и гражданскую сознательность при задержании преступников Романа Кирикэ наградил начальник департамента Берик Билялов.

Летом прошлого года петропавловец стал свидетелем перестрелки возле детской областной больницы.

«Увидев, как преступники сели в машину, он на своем автомобиле поехал следом за ними. Набрал по телефону “102”, сообщил о произошедшем, затем корректировал полицию по передвижению автомашины до тех пор, пока сотрудники полиции не задержали злоумышленников», — рассказали в пресс-службе.

Частное постановление в отношении жителя Петропавловска поступило в департамент внутренних дел Северо-Казахстанской области из специализированного межрайонного суда по уголовным делам.

«Побольше бы таких неравнодушных людей, которые всегда готовы прийти на помощь. Он рисковал своей жизнью, помогая правоохранительным органам», — отметил начальник ДВД СКО Берик Билялов.

Сам Р. Кирикэ свой поступок геройским не считает. Уверен, что так поступил бы каждый.