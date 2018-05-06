Житель Петропавловска «вел» машину преступников до приезда полиции

По информации пресс-службы ДВД СКО, за проявленные мужество и гражданскую сознательность при задержании преступников Романа Кирикэ наградил начальник департамента Берик Билялов.
Летом прошлого года петропавловец стал свидетелем перестрелки возле детской областной больницы.
«Увидев, как преступники сели в машину, он на своем автомобиле поехал следом за ними. Набрал по телефону “102”, сообщил о произошедшем, затем корректировал полицию по передвижению автомашины до тех пор, пока сотрудники полиции не задержали злоумышленников», — рассказали в пресс-службе.
Частное постановление в отношении жителя Петропавловска поступило в департамент внутренних дел Северо-Казахстанской области из специализированного межрайонного суда по уголовным делам.
«Побольше бы таких неравнодушных людей, которые всегда готовы прийти на помощь. Он рисковал своей жизнью, помогая правоохранительным органам», — отметил начальник ДВД СКО Берик Билялов.
Сам Р. Кирикэ свой поступок геройским не считает. Уверен, что так поступил бы каждый.
Напомним, 28 июля 2017 года, около 4 часов утра, возле одного из ночных клубов Петропавловска произошел конфликт между молодыми людьми. На следующий день он продолжился уже в районе детской областной больницы. В результате один из участников получил дробовое ранение в ногу, которую впоследствии ампутировали. Участники инцидента скрылись с места происшествия. Перестрелка попала в обзор камер наружного наблюдения, установленных на частном доме. Был объявлен план «Перехват». Задержана автомашина. Изъяты пневматический пистолет и два обреза. В машине находились трое, один из которых несовершеннолетний. Двоих задержали позднее. Дело рассматривали в закрытом режиме. Приговор вынесли в конце апреля в специализированном межрайонном суде по уголовным делам.