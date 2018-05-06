Риэлтор из Ангарска, укравшая у клиентов более 2 миллионов рублей, получила 5 лет колонии

Женщина создала сразу два агентства недвижимости, которые оказывали посреднические услуги при покупке, продаже, аренде квартир и разработала целую преступную схему. Сначала находила клиентов, которым обещала продать их квартиры. Затем подыскивала покупателей и предлагала им купить жилье по заниженной цене, не обговаривая этот момент с продавцом. При этом просила она проворачивала дело так, что стоимость жилья при сделке обсуждалась только с нею.

Меньшую цену, указанную в договоре, она объясняла тем, что это выгодно для всех, чтобы не платить налоги. А после заключения договора купли-продажи мошенница забирала разницу в стоимости себе. Хранить средства она обещала до тех пор, пока не будут выполнены надуманные условия (фактическое освобождение квартиры, оплата коммунальных услуг и т. д. ). Покупатели квартир об этом не просили и даже не знали. Ведь женщина выдавала своим жертвам расписки о том, что вернет им всю сумму, — сообщают в пресс-службе Ангарского городского суда.