Риэлтор из Ангарска, укравшая у клиентов более 2 миллионов рублей, получила 5 лет колонии
Мошеннице также предстоит вернуть все деньги продавцам квартир.
Мошеннице также предстоит вернуть все деньги продавцам квартир.
Ангарским следователям удалось полностью доказать вину 29-летней предпринимательницы, которая, занимаясь риэлиорской деятельностью, украла у своих клиентов 2 млн 850 тысяч рублей.
Женщина создала сразу два агентства недвижимости, которые оказывали посреднические услуги при покупке, продаже, аренде квартир и разработала целую преступную схему. Сначала находила клиентов, которым обещала продать их квартиры. Затем подыскивала покупателей и предлагала им купить жилье по заниженной цене, не обговаривая этот момент с продавцом. При этом просила она проворачивала дело так, что стоимость жилья при сделке обсуждалась только с нею.
Но ни копейки аферистка не возвращала даже когда обманутые клиенты приходили к ней в офис. Сначала она «кормила» их обещаниями, а затем и вовсе начала скрываться и придумывать истории, что якобы лежит в больнице, а порой и вовсе не отвечала на звонки. Устав от обещаний, обманутые горожане обратились в полицию.
В суде преступница частично признала свою вину и пообещала вернуть всю сумму, но уйти от наказания ей это не помогло. Ближайшие 5 лет она проведет в исправительной колонии общего режима. Также суд удовлетворил все иски потерпевших на 2 850 000 рублей.