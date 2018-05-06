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08:31 (мск), источник: Комсомольская правда

Риэлтор из Ангарска, укравшая у клиентов более 2 миллионов рублей, получила 5 лет колонии

Мошеннице также предстоит вернуть все деньги продавцам квартир.

Источник: Комсомольская правда

Ангарским следователям удалось полностью доказать вину 29-летней предпринимательницы, которая, занимаясь риэлиорской деятельностью, украла у своих клиентов 2 млн 850 тысяч рублей.

Женщина создала сразу два агентства недвижимости, которые оказывали посреднические услуги при покупке, продаже, аренде квартир и разработала целую преступную схему. Сначала находила клиентов, которым обещала продать их квартиры. Затем подыскивала покупателей и предлагала им купить жилье по заниженной цене, не обговаривая этот момент с продавцом. При этом просила она проворачивала дело так, что стоимость жилья при сделке обсуждалась только с нею.

Меньшую цену, указанную в договоре, она объясняла тем, что это выгодно для всех, чтобы не платить налоги. А после заключения договора купли-продажи мошенница забирала разницу в стоимости себе. Хранить средства она обещала до тех пор, пока не будут выполнены надуманные условия (фактическое освобождение квартиры, оплата коммунальных услуг и т. д.). Покупатели квартир об этом не просили и даже не знали. Ведь женщина выдавала своим жертвам расписки о том, что вернет им всю сумму, — сообщают в пресс-службе Ангарского городского суда.

Но ни копейки аферистка не возвращала даже когда обманутые клиенты приходили к ней в офис. Сначала она «кормила» их обещаниями, а затем и вовсе начала скрываться и придумывать истории, что якобы лежит в больнице, а порой и вовсе не отвечала на звонки. Устав от обещаний, обманутые горожане обратились в полицию.

В суде преступница частично признала свою вину и пообещала вернуть всю сумму, но уйти от наказания ей это не помогло. Ближайшие 5 лет она проведет в исправительной колонии общего режима. Также суд удовлетворил все иски потерпевших на 2 850 000 рублей.

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