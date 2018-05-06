Ночью в Воронеже искали пропавшую 9-летнюю девочку
Новость о спешно начатых поисках Влады Г. разлетелась по соцсетям.
Новость о спешно начатых поисках Влады Г. разлетелась по соцсетям.
Накануне вечером волонтеры
Всех неравнодушных волонтеры позвали выйти на улицы вчера около десяти вечера, чтобы общими силами разыскать Владу. Очень скоро, ближе к одиннадцати часам, появилась информация, что школьницу нашли, она в полном порядке и находится дома. Как оказалось, девочка пошла гулять и не собиралась домой. Подключившиеся к поискам добровольцы «Лиза Алерт» обнаружили ее играющей у кинотеатра «Пролетарий». К счастью, эта история закончилась благополучно и Владу вернули родителям раньше, чем с ней успело