Ночью в Воронеже искали пропавшую 9-летнюю девочку

Накануне вечером волонтеры посково-спасательного отряда «Черноземье» объявили о спешно начатых поисках 9-летней Влады Г., проживающей на улице Алексеевского. 5 мая девочка ушла из дома и не вернулась даже с наступлением темноты. Родители малышки оперативно обратились в полицию и к поисковикам.

Всех неравнодушных волонтеры позвали выйти на улицы вчера около десяти вечера, чтобы общими силами разыскать Владу. Очень скоро, ближе к одиннадцати часам, появилась информация, что школьницу нашли, она в полном порядке и находится дома. Как оказалось, девочка пошла гулять и не собиралась домой. Подключившиеся к поискам добровольцы «Лиза Алерт» обнаружили ее играющей у кинотеатра «Пролетарий». К счастью, эта история закончилась благополучно и Владу вернули родителям раньше, чем с ней успело что-то случиться.