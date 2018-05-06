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17:31 (мск), источник: Комсомольская правда

Ночью в Воронеже искали пропавшую 9-летнюю девочку

Новость о спешно начатых поисках Влады Г. разлетелась по соцсетям.

Накануне вечером волонтеры посково-спасательного отряда «Черноземье» объявили о спешно начатых поисках 9-летней Влады Г., проживающей на улице Алексеевского. 5 мая девочка ушла из дома и не вернулась даже с наступлением темноты. Родители малышки оперативно обратились в полицию и к поисковикам.

Всех неравнодушных волонтеры позвали выйти на улицы вчера около десяти вечера, чтобы общими силами разыскать Владу. Очень скоро, ближе к одиннадцати часам, появилась информация, что школьницу нашли, она в полном порядке и находится дома. Как оказалось, девочка пошла гулять и не собиралась домой. Подключившиеся к поискам добровольцы «Лиза Алерт» обнаружили ее играющей у кинотеатра «Пролетарий». К счастью, эта история закончилась благополучно и Владу вернули родителям раньше, чем с ней успело что-то случиться.

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