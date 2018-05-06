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18:05 (мск), источник: АиФ Самара

Пряники на дороге: под Сызранью столкнулись четыре грузовика

Сотрудники ГИБДД разбираются в причинах аварии.

Источник: РИА "Новости"

Ночью 5 мая на трассе М-5 произошло крупное ДТП. 34- летний водитель, управляя грузовиком «Фрейтлайнер» с полуприцепом двигался по автодороге М-5 «Урал» со стороны Сызрани в Тольятти. На 943 км трассы он не справился с управлением, съехал на правую обочину, где врезался в стоящий ГАЗ-2834DJ, который от удара врезался в ГАЗ-2834DK, после чего «Фрейтлайнер» врезался во второй стоящий автомобиль ГАЗ-2834 DK.

Водитель грузовой «ГАЗели», житель Ростовской области, перевозивший пряники и печенье, получил небольшие ушибы и от госпитализации отказался. Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются в причинах ДТП.

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