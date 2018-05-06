В Керчи мужчину унесло в море на 800 метров от берега

Источник: РИА "Новости"

Информация о происшествии поступила на пульт спасателей в субботу в 16.50. Сообщалось, что помощь нужна на пляже «Молодежный» в Керчи.

Сообщается, что мужчину удалось обнаружить во время обследования акватории пляжа с помощью катера.

«В кратчайший срок пострадавший был обнаружен на расстоянии 800 м от береговой линии. Как выяснилось позже, мужчина 1989 года рождения от длительного пребывания в воде не рассчитал свои силы и не мог вернуться назад», — уточнили в ГУ МЧС России по РК.

В медицинской помощи он не нуждался.

«Близится открытие купального сезона, в связи с чем жители и гости крымского полуострова должны изучить правила безопасного поведения на берегу и в воде. Неоднократные попытки отдыхающих “заплыть” подальше влекут за собой ряд происшествий. Кроме того, из-за резких порывов ветра в море отдыхающих уносит далеко от берега», — прокомментировал инцидент начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Сергей Шахов.