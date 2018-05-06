На лайнере «Князь Владимир» произошел пожар: рейс из Сочи отменили

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании-туроператора «Черноморские круизы».

По информации пожарных, на судне в ночь на воскресенье произошло возгорание дизель-генератора, были эвакуированы более 200 человек.

«Произошло загорание вспомогательного дизель-генератора в четвертом отсеке, на площади два квадратных метра на теплоходе “Князь Владимир”. Тушили восемь пожарных расчетов. Пришлось эвакуировать 243 человека. После того как пожар потушили, все они вернулись обратно на судно. Пожарная команда теплохода помогала тушить, хорошо сработали, потушили быстро», — рассказал РИА Новости начальник Сочинского гарнизона пожарной охраны Алексей Колодко.

В пресс-службе компании-туроператора «Черноморские круизы» РИА Новости заявили, что в момент возгорания на лайнере находились только члены экипажа. «Все эвакуированные являются членами экипажа лайнера, пассажиров не было. Из-за происшествия рейс “Князя Владимир”, запланированный на 6 мая, отменен», — заявили в компании.