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16:21 (мск), источник: РИА Крым

На лайнере «Князь Владимир» произошел пожар: рейс из Сочи отменили

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая — РИА Новости Крым. Запланированный на 6 мая первый в этом году рейс круизного лайнера «Князь Владимир» по маршруту «Сочи — Новороссийск — Севастополь — Ялта» отменили из-за пожара.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании-туроператора «Черноморские круизы».

По информации пожарных, на судне в ночь на воскресенье произошло возгорание дизель-генератора, были эвакуированы более 200 человек.

«Произошло загорание вспомогательного дизель-генератора в четвертом отсеке, на площади два квадратных метра на теплоходе “Князь Владимир”. Тушили восемь пожарных расчетов. Пришлось эвакуировать 243 человека. После того как пожар потушили, все они вернулись обратно на судно. Пожарная команда теплохода помогала тушить, хорошо сработали, потушили быстро», — рассказал РИА Новости начальник Сочинского гарнизона пожарной охраны Алексей Колодко.

В пресс-службе компании-туроператора «Черноморские круизы» РИА Новости заявили, что в момент возгорания на лайнере находились только члены экипажа. «Все эвакуированные являются членами экипажа лайнера, пассажиров не было. Из-за происшествия рейс “Князя Владимир”, запланированный на 6 мая, отменен», — заявили в компании.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, круизный лайнер «Князь Владимир» должен был отправиться в первый рейс в этом году 29 апреля из Сочи. Однако позже рейс круиза перенесли на 6 мая по техническим причинам. В субботу директор компании-туроператора ООО «Черноморские круизы» Максим Кондратенко сообщил РИА Новости, что маршрут лайнера «Князь Владимир» скорректирован таким образом, чтобы пассажиры приняли участие в параде победы в Севастополе 9 мая. В первый рейс должны были отправиться около 300 человек.

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