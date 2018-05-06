В Перми нашли погибшей пропавшую пенсионерку
Женщина ушла из дома 4 мая.
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Женщина ушла из дома 4 мая.
Волонтёры сообщили о гибели 78-летней пермячки, которую искали с 4 мая.
Женщина ушла из дома по улице Репина в Орджоникидзевском районе в первой половине дня в пятницу. Нашли её тело в субботу, 5 мая. О причинах смерти пока не сообщается.
Напомним, в пятницу нашли живым многодетного папу, который месяц не давал о себе знать.
6 мая в Чернушинском районе добровольцы вышли на поиски экспедитора из Екатеринбурга, который пропал 5 марта.