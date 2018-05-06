Неизвестные в масках перекрыли трассу М1 на выезде из Бреста

Соответствующее видео разместили очевидцы в социальных сетях.

По данным очевидцев, участники провели несанкционированную акцию против строительства аккумуляторного завода в Бресте. Неизвестные в масках перекрыли три полосы трассы М1, держа в руках транспарант с надписью «Нет заводу АКБ». Также у них были с собой зажженные дымовые шашки.

Как видно на видео, автомобилистам пришлось объезжать выступающих против строительства завода.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-128778381&id=456239857&hash=c6000ab22d53b054&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, в конце 2017 года компания «АйПауэр» начала строительство аккумуляторного завода в свободной экономической зоне «Брест». В феврале 2018-го в Администрацию президента было передано около 40 тысяч подписей против данного объекта.

В конце марта суд отклонил иск к возводящей завод компании ООО «АйПауэр». Однако противники строительства завода обжаловали решение суда.