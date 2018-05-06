Неизвестные в масках перекрыли трассу М1 на выезде из Бреста
МИНСК, 6 мая — Sputnik. Неизвестные люди в масках в субботу, 5 мая, загородили несколько полос дороги на выезде из Бреста.
МИНСК, 6 мая — Sputnik. Неизвестные люди в масках в субботу, 5 мая, загородили несколько полос дороги на выезде из Бреста.
Соответствующее видео разместили очевидцы в социальных сетях.
По данным очевидцев, участники провели несанкционированную акцию против строительства аккумуляторного завода в Бресте. Неизвестные в масках перекрыли три полосы трассы М1, держа в руках транспарант с надписью «Нет заводу АКБ». Также у них были с собой зажженные дымовые шашки.
Как видно на видео, автомобилистам пришлось объезжать выступающих против строительства завода.
Напомним, в конце 2017 года компания «АйПауэр» начала строительство аккумуляторного завода в свободной экономической зоне «Брест». В феврале 2018-го в Администрацию президента было передано около 40 тысяч подписей против данного объекта.
В конце марта суд отклонил иск к возводящей завод компании ООО «АйПауэр». Однако противники строительства завода обжаловали решение суда.
В городе продолжают проходить митинги. Последний собрал в конце апреля около тысячи жителей города.