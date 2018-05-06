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12:34 (мск), источник: Nur.kz

Возгорание произошло в метро Алматы

В Алматы было замечено скопление пожарных служб и полицейских возле станции метро «Москва», передает корреспондент NUR.KZ.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Со стороны улицы Мате Залки журналистам войти не разрешили, сославшись на технические неполадки. Из разговора пожарных удалось узнать, что речь идет о возгорании под улицей Абая. Работники метрополитена же заявили, что идут учения.

Затем в пресс-службе ДЧС города сообщили, что в 2 часа дня произошло короткое замыкание в электрощитовом агрегате, которое перешло в возгорание, но не вышло за пределы агрегата. Площадь возгорания — 0,2 кв.м.

Пожарные приехали в течение 6 минут.

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