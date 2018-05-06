Возгорание произошло в метро Алматы
В Алматы было замечено скопление пожарных служб и полицейских возле станции метро «Москва», передает корреспондент NUR.KZ.
В Алматы было замечено скопление пожарных служб и полицейских возле станции метро «Москва», передает корреспондент NUR.KZ.
Со стороны улицы Мате Залки журналистам войти не разрешили, сославшись на технические неполадки. Из разговора пожарных удалось узнать, что речь идет о возгорании под улицей Абая. Работники метрополитена же заявили, что идут учения.
Затем в
Пожарные приехали в течение 6 минут.