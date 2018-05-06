Первый рейс круизного лайнера «Князь Владимир» отменили из-за пожара
СОЧИ, 6 мая — РИА Новости. Первый в этом сезоне рейс из Сочи в Крым круизного лайнера «Князь Владимир», запланированный на 6 мая, отменили
СОЧИ, 6 мая — РИА Новости. Первый в этом сезоне рейс из Сочи в Крым круизного лайнера «Князь Владимир», запланированный на 6 мая, отменили
Собеседник агентства добавил, что в момент возгорания на лайнере находились только члены экипажа.
Начальник сочинского гарнизона пожарной охраны Алексей Колодко рассказал, в свою очередь, что в ночь на воскресенье на судне загорелся
«Тушили восемь пожарных расчетов. Пришлось эвакуировать 243 человека. После того как пожар потушили, все они вернулись обратно на судно. Пожарная команда теплохода помогала тушить, хорошо сработали, потушили быстро», — сообщил Колодко.
Первый рейс лайнера «Князь Владимир» в навигации 2018 года переносят во второй раз. Изначально судно должно было отправиться в плаванье 29 апреля, однако отплытие отложили на 6 мая по техническим причинам. Пассажирам предложили несколько вариантов компенсаций. В ночь с субботы на воскресенье судно пришвартовали в морском порту Сочи.
Регулярное морское сообщение между Краснодарским краем и Крымом возобновили по поручению Владимира Путина. Первым круизом стало недельное путешествие лайнера «Князь Владимир», стартовавшего 11 июня 2017 года. В целом в 2017 году лайнер совершил 18 рейсов, его пассажирами стали порядка пяти тысяч человек. Заключительный рейс теплохода в предыдущем сезоне состоялся 8 октября.