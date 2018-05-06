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14:19 (мск), источник: РИА Новости

Первый рейс круизного лайнера «Князь Владимир» отменили из-за пожара

СОЧИ, 6 мая — РИА Новости. Первый в этом сезоне рейс из Сочи в Крым круизного лайнера «Князь Владимир», запланированный на 6 мая, отменили из-за пожара, сообщил РИА Новости представитель компании-туроператора «Черноморские круизы».

Источник: РИА Новости

Собеседник агентства добавил, что в момент возгорания на лайнере находились только члены экипажа.

Начальник сочинского гарнизона пожарной охраны Алексей Колодко рассказал, в свою очередь, что в ночь на воскресенье на судне загорелся дизель-генератор.

«Тушили восемь пожарных расчетов. Пришлось эвакуировать 243 человека. После того как пожар потушили, все они вернулись обратно на судно. Пожарная команда теплохода помогала тушить, хорошо сработали, потушили быстро», — сообщил Колодко.

Первый рейс лайнера «Князь Владимир» в навигации 2018 года переносят во второй раз. Изначально судно должно было отправиться в плаванье 29 апреля, однако отплытие отложили на 6 мая по техническим причинам. Пассажирам предложили несколько вариантов компенсаций. В ночь с субботы на воскресенье судно пришвартовали в морском порту Сочи.

Регулярное морское сообщение между Краснодарским краем и Крымом возобновили по поручению Владимира Путина. Первым круизом стало недельное путешествие лайнера «Князь Владимир», стартовавшего 11 июня 2017 года. В целом в 2017 году лайнер совершил 18 рейсов, его пассажирами стали порядка пяти тысяч человек. Заключительный рейс теплохода в предыдущем сезоне состоялся 8 октября.

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