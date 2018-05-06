Нетрезвая женщина за рулем Audi ехала забирать дочь из кинотеатра

Источник: Sputnik.by

Инцидент произошел в субботу, 5 мая, в районе 22:30. К инспекторам обратился неравнодушный водитель, который заметил неуверенную езду Audi, и указал на нее сотрудникам ГАИ. Женщину на иномарке остановили на улице Комсомольской.

Медицинское освидетельствование подтвердило подозрения: в крови у 56-летней автомобилистки содержалось 2,24 промилле алкоголя.

Женщина пояснила, что приехала из Минского района, чтобы забрать свою дочь из кинотеатра.