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14:43 (мск), источник: Sputnik.by

Нетрезвая женщина за рулем Audi ехала забирать дочь из кинотеатра

МИНСК, 6 мая — Sputnik. Сотрудники Госавтоинспекции остановили женщину-водителя, которая с 2,24 промилле алкоголя в крови управляла автомобилем Audi Q5, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: Sputnik.by

Инцидент произошел в субботу, 5 мая, в районе 22:30. К инспекторам обратился неравнодушный водитель, который заметил неуверенную езду Audi, и указал на нее сотрудникам ГАИ. Женщину на иномарке остановили на улице Комсомольской.

Медицинское освидетельствование подтвердило подозрения: в крови у 56-летней автомобилистки содержалось 2,24 промилле алкоголя.

Женщина пояснила, что приехала из Минского района, чтобы забрать свою дочь из кинотеатра.

Ранее в Минске был задержан нетрезвый отец, который вез детей на кружок. В салоне автомобиля также находилась его супруга. После медосвидетельствования ему не разрешили сесть за руль. Детей на занятия доставили сотрудники ГАИ.

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