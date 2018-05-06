Нетрезвая женщина за рулем Audi ехала забирать дочь из кинотеатра
МИНСК, 6 мая — Sputnik. Сотрудники Госавтоинспекции остановили
МИНСК, 6 мая — Sputnik. Сотрудники Госавтоинспекции остановили
Инцидент произошел в субботу, 5 мая, в районе 22:30. К инспекторам обратился неравнодушный водитель, который заметил неуверенную езду Audi, и указал на нее сотрудникам ГАИ. Женщину на иномарке остановили на улице Комсомольской.
Медицинское освидетельствование подтвердило подозрения: в крови у 56-летней автомобилистки содержалось 2,24 промилле алкоголя.
Женщина пояснила, что приехала из Минского района, чтобы забрать свою дочь из кинотеатра.
Ранее в Минске был задержан нетрезвый отец, который вез детей на кружок. В салоне автомобиля также находилась его супруга. После медосвидетельствования ему не разрешили сесть за руль. Детей на занятия доставили сотрудники ГАИ.