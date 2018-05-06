Рейс Анталья-Петербург совершил посадку в Сочи из-за плохого самочувствия пассажира

СОЧИ, 6 мая. /ТАСС/. Самолет авиакомпании «Россия», следовавший из турецкой Антальи в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в международном аэропорту Сочи из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в воздушной гавани.