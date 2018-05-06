Рейс Анталья-Петербург совершил посадку в Сочи из-за плохого самочувствия пассажира
СОЧИ, 6 мая. /ТАСС/. Самолет авиакомпании «Россия», следовавший из турецкой Антальи в
СОЧИ, 6 мая. /ТАСС/. Самолет авиакомпании «Россия», следовавший из турецкой Антальи в
«6 мая, в 12:00 в международном аэропорту Сочи совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании “Россия”. Причиной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров», — сказала собеседница агентства.
«Посадка прошла в штатном режиме. На перроне самолет был встречен бригадой скорой помощи. Пассажир госпитализирован», — отметили в аэропорту.