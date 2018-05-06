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15:34 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге из-за курильщика экстренно приземлился самолет

Самолет, летевший рейсом Улан-Удэ — Москва, прервал полет из-за курения на борту воздушного судна, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД.

Источник: Reuters

В полете на борту сработала противопожарная сигнализация. Лайнер приземлился в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Как выяснилось, один из пассажиров курил в туалете.

Курильщика передали в Кольцово полицейским. В отношении него составлен протокол по ст. 6.24 КоАП РФ «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах».

В конце апреля из-за курящего челябинца самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани.

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