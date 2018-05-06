В Екатеринбурге из-за курильщика экстренно приземлился самолет

В полете на борту сработала противопожарная сигнализация. Лайнер приземлился в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Как выяснилось, один из пассажиров курил в туалете.

Курильщика передали в Кольцово полицейским. В отношении него составлен протокол по ст. 6.24 КоАП РФ «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах».