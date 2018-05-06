МЧС предупреждает: в Татарстане ожидаются грозы и сильный ветер
На территории республики Татарстан ожидается сильный ветер до 15−20 м/с и грозы, об этом сообщает
На территории республики Татарстан ожидается сильный ветер до 15−20 м/с и грозы, об этом сообщает
Грозы и дождь продлятся всю ночь 6 мая и затронут утро 7 мая.
МСЧ рекомендует жителям РТ не выходить из дома без острой необходимости и не отправляться в длительные поездки. Водителей просят быть осторожнее, соблюдать скоростной режим и не совершать опасных маневров как на трассах, так и в городе.