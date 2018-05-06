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14:40 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Вынесен приговор водителю, по вине которого в Октябрьском районе пострадали женщина и 3-летняя девочка

ДТП произошло 9 февраля на 104 км автодороги Осиповичи — Глуск — Озаричи.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

— 19-летний водитель автомобиля Volkswagen Sharan на закруглении дороги, в зоне действия дорожного знака Обгон запрещен, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volvo S40 под управлением 38-летнего водителя, — сообщали в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

В результате ДТП пострадала 29-летняя женщина-пассажирка Volkswagen Sharan и ее 3-летняя дочь, которую она держала на руках. Обеих для оказания помощи доставили в хирургическое отделение районной больницы. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье Нарушение Правил дорожного движения, повлекших по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения.

— Суд Октябрьского района рассмотрел дело и в качестве наказания определил обвиняемому 2 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года, — рассказал пресс-секретарь Гомельского областного суда Ольга Барсукова.

Приговор суда не вступил в силу.

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