Вынесен приговор водителю, по вине которого в Октябрьском районе пострадали женщина и 3-летняя девочка

Источник: СБ - Беларусь сегодня

— 19-летний водитель автомобиля Volkswagen Sharan на закруглении дороги, в зоне действия дорожного знака Обгон запрещен, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volvo S40 под управлением 38-летнего водителя, — сообщали в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

В результате ДТП пострадала 29-летняя женщина-пассажирка Volkswagen Sharan и ее 3-летняя дочь, которую она держала на руках. Обеих для оказания помощи доставили в хирургическое отделение районной больницы. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье Нарушение Правил дорожного движения, повлекших по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения.

— Суд Октябрьского района рассмотрел дело и в качестве наказания определил обвиняемому 2 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года, — рассказал пресс-секретарь Гомельского областного суда Ольга Барсукова.