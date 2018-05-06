Вынесен приговор водителю, по вине которого в Октябрьском районе пострадали женщина и 3-летняя девочка
ДТП произошло 9 февраля на 104 км автодороги Осиповичи — Глуск — Озаричи.
ДТП произошло 9 февраля на 104 км автодороги Осиповичи — Глуск — Озаричи.
— 19-летний водитель автомобиля Volkswagen Sharan на закруглении дороги, в зоне действия дорожного знака Обгон запрещен, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volvo S40 под управлением 38-летнего водителя, — сообщали в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
В результате ДТП пострадала 29-летняя
— Суд Октябрьского района рассмотрел дело и в качестве наказания определил обвиняемому 2 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года, — рассказал
Приговор суда не вступил в силу.