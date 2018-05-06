Столб чёрного дыма на Северо-Западе напугал челябинцев

Столб чёрного дыма, поднимающегося в небо на Северо-Западе Челябинска, взволновал горожан, фотографиями очевидцы поделились в соцсети.

По словам челябинцев, сразу в нескольких местах загорелась сухая трава. Жители микрорайона Звёздный сообщили, что огонь вспыхнул недалеко от домов.

Возгорание также зафиксировали в районе Тополиной Аллеи. Местные жители предположили, что вместе с сухой травой загорелся какой-то мусор, из-за чего дым стал чёрным и удушливым.