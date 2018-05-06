Летевший в Санкт-Петербург из Анталии самолет экстренно сел в Сочи
Вынужденная посадка была совершена
Вынужденная посадка была совершена
Самолет авиакомпании «Россия», который летел из турецкой Антальи в
Причиной к экстренному приземлению послужило плохое самочувствие одного из пассажиров. Командир воздушного судна принял решение о посадке по просьбе родителей двухлетнего мальчика. У малыша вдруг начались проблемы с дыханием.
Посадка прошла в штатном режиме. На перроне самолет встречала бригада медиков. Маленького пассажира госпитализировали в больницу Адлера. Стоянка авиалайнера заняла около часа, и в 13:00 самолет снова вылетел в Северную столицу. В городе на Неве рейс FV 5864 ожидают около четырех часов дня.