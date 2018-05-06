Летевший в Санкт-Петербург из Анталии самолет экстренно сел в Сочи

Самолет авиакомпании «Россия», который летел из турецкой Антальи в Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Сочи днем в воскресенье, 6 мая. Об этом сообщило информагентство «ТАСС».

Причиной к экстренному приземлению послужило плохое самочувствие одного из пассажиров. Командир воздушного судна принял решение о посадке по просьбе родителей двухлетнего мальчика. У малыша вдруг начались проблемы с дыханием.