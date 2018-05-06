Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лучше не пробовать: в РФ предупредили украинцев за Крымский мост
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Бэби-бум: 7 звездных младенцев-2018
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Дженнифер Лопез в мини-шортах снялась в откровенной рекламе
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно»
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом»
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
СМИ: эксперты заговорили о военном столкновении РФ и США
Мнение о действиях США у Крыма: как никогда нагло
Фанаты обеспокоены резким похудением Сергея Лазарева
Ольга Бузова прогулялась по Сейшелам в «цыганском» платье
Мнение о действиях США у Крыма: как никогда нагло и дерзко
Смелое фото: Брежнева показывает роскошную грудь
РФ пошла на встречу с Китаем: сбывается худший кошмар США - СМИ
Псы войны: ополченец рассказал правду о Донбассе
Фоторепортажи
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
16:31 (мск), источник: Комсомольская правда

Летевший в Санкт-Петербург из Анталии самолет экстренно сел в Сочи

Вынужденная посадка была совершена из-за плохого самочувствия двухлетнего пассажира.

Самолет авиакомпании «Россия», который летел из турецкой Антальи в Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Сочи днем в воскресенье, 6 мая. Об этом сообщило информагентство «ТАСС».

Причиной к экстренному приземлению послужило плохое самочувствие одного из пассажиров. Командир воздушного судна принял решение о посадке по просьбе родителей двухлетнего мальчика. У малыша вдруг начались проблемы с дыханием.

Посадка прошла в штатном режиме. На перроне самолет встречала бригада медиков. Маленького пассажира госпитализировали в больницу Адлера. Стоянка авиалайнера заняла около часа, и в 13:00 самолет снова вылетел в Северную столицу. В городе на Неве рейс FV 5864 ожидают около четырех часов дня.

Все новости региона
 Футбольный клуб "Оренбург" вернулся в Премьер-Лигу
Сэр Алекс Фергюсон перенес операцию
Россия разгромила Австрию на чемпионате мира
Умер директор группы «Машина времени» Владимир Сапунов
Литовский МИД удивился советской символике на продукции Adidas
Принц Уильям и Кейт опубликовали домашние фото своих детей
В Новой Зеландии обнаружили 200-метровую трещину в почве
Путин снял дисциплинарное взыскание с министра транспорта
Маккейн отказался звать Трампа на свои похороны
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Секрет Семинского золота "Локомотив" поставил точку в чемпионской гонке
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Как выглядят обитатели других планет (фото) Астробиологи предлагают искать признаки жизни на ближайших к Земле планетах.
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Семьи с детьми могут освободить от налога на недвижимость
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимость на миллиард рублей
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Леди
Элегантны всегда и везде: Безрукова, Боярская и другие леди нашего времени Звезды, которые предпочитают лаконичные образы вызывающим нарядам.
Дети
Светлана Иванова стала мамой во второй раз Роды прошли в Израиле.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь