Полиция: больше всего преступлений в Молдове совершается по воскресеньям
Больше всего преступлений в Молдове совершается по воскресеньям. Это официальная статистика.
Больше всего преступлений в Молдове совершается по воскресеньям. Это официальная статистика.
По данным генерального инспектората полиции, в первом квартале этого года в воскресенья зарегистрировали 827 преступлений. Ненамного этот показатель ниже по пятницам и субботам. В остальные дни недели преступлений совершается значительно меньше.
Та же статистика показывает, что самый опасный период — с полудня до шести вечера. Вопреки расхожему мнению, именно в это время случается больше всего правонарушений.
По данным полиции, в первом квартале в стране произошло 6770 преступлений, на 13% меньше, чем годом ранее. Почти 1300 — преступления тяжкие. Особо тяжких преступлений было 143, а чрезвычайно тяжких — 46.
Статус подозреваемых или обвиняемых за этот период получили 2035 человек. Женщин среди них 169.