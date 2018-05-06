Полиция: больше всего преступлений в Молдове совершается по воскресеньям

Источник: Publika.md

По данным генерального инспектората полиции, в первом квартале этого года в воскресенья зарегистрировали 827 преступлений. Ненамного этот показатель ниже по пятницам и субботам. В остальные дни недели преступлений совершается значительно меньше.

Та же статистика показывает, что самый опасный период — с полудня до шести вечера. Вопреки расхожему мнению, именно в это время случается больше всего правонарушений.