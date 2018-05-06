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15:45 (мск), источник: Publika.md

Полиция: больше всего преступлений в Молдове совершается по воскресеньям

Больше всего преступлений в Молдове совершается по воскресеньям. Это официальная статистика.

Источник: Publika.md

По данным генерального инспектората полиции, в первом квартале этого года в воскресенья зарегистрировали 827 преступлений. Ненамного этот показатель ниже по пятницам и субботам. В остальные дни недели преступлений совершается значительно меньше.

Та же статистика показывает, что самый опасный период — с полудня до шести вечера. Вопреки расхожему мнению, именно в это время случается больше всего правонарушений.

По данным полиции, в первом квартале в стране произошло 6770 преступлений, на 13% меньше, чем годом ранее. Почти 1300 — преступления тяжкие. Особо тяжких преступлений было 143, а чрезвычайно тяжких — 46.

Статус подозреваемых или обвиняемых за этот период получили 2035 человек. Женщин среди них 169.

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