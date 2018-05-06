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15:45 (мск), источник: ТАСС

СПЧ: за нарушение порядка на акции в Москве задержали 658 человек

По данным Совета, 80% из них отпустили после профилактической беседы и оформления документов.

Источник: Reuters

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. 658 человек были задержаны за нарушения общественного порядка в Москве во время несогласованной акции сторонников блогера Алексея Навального 5 мая, 80% из них, в том числе несовершеннолетние, уже отпущены. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

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«Всего за нарушения общественного порядка в период проведения не согласованных с органами исполнительной власти мероприятий были задержаны и доставлены в дежурные части отделов МВД России по районам города Москвы 658 человек, из которых жителей Москвы 279 человек, иногородних — 379 человек», — проинформировали в СПЧ, члены которого наблюдали за ситуацией в столице.

По данным Совета, «после профилактической беседы и оформления документов отпущено 80%, в том числе все несовершеннолетние и сам Навальный». «Всего [задержанными] на 48 часов остаются в отделениях полиции 122 человека, большинство из которых нарушали общественный порядок уже после несанкционированной акции, пытаясь перекрывать движение на улицах Москвы и вступая в противостояние с органами правопорядка», — добавили в СПЧ.

В субботу в Москве прошла несогласованная акция протеста, в которой, по данным полиции, приняли участие около 1,5 тыс. человек.

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20 апреля организаторы акции подали в мэрию Москвы заявку на проведение 5 мая шествия от площади Тверской Заставы до Охотного ряда, д. 2 с последующим митингом. Власти города акцию согласовали, однако предоставили организаторам на выбор два варианта площадок. Так, в первом варианте шествие предлагалось организовать от ул. Перерва до Люблинской улицы, а митинг — у памятника «Солдату Отечества», а во втором — шествие по ул. Маршала Бирюзова и Маршала Василевского до станции метро «Щукинская» и митинг на проезжей части на ул. Маршала Василевского напротив дома 13.

Организаторы митинга с предложенными площадками не согласились. Позже властями было согласовано проведение митинга в другом месте — на проспекте Академика Сахарова. Однако Навальный заявил, что организаторы не согласны с этим. Согласно правилам проведения акций в Москве, официальный отказ от проведения мероприятия автоматически запрещает организаторам проводить какие-либо акции в этот день.

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