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17:47 (мск), источник: Комсомольская правда

В Перми загорелось здание школы, где учились семь Героев Советского Союза

При пожаре никто не пострадал.

Вечером в воскресенье, 6 мая, в Мотовилихинском районе Перми загорелось трехэтажное здание бывшей школы № 47, находящейся по адресу: ул. Восстания, 55. Здание заброшенное, учебный процесс в нем не ведется уже давно. Но эта школа известна тем, что в ней учились семь Героев Советского Союза, отчего ее и называли «Школа героев». На здании находилась мемориальная доска, посвященная ученикам-героям. В их числе — Гашков, Крохалев, Куфонин, Лядов, чьими именами названы улицы Перми.

Очевидцы засняли на видео, как пламя полыхает на третьем этаже, языки огня вырываются из окон на крышу.

— На пожар в заброшенном здании выезжали пожарно-спасательные подразделения, — рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Пермскому краю. — Возгорание было ликвидировано, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

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