В Перми загорелось здание школы, где учились семь Героев Советского Союза
При пожаре никто не пострадал.
При пожаре никто не пострадал.
Вечером в воскресенье, 6 мая, в Мотовилихинском районе Перми загорелось трехэтажное здание бывшей школы № 47, находящейся по адресу: ул. Восстания, 55. Здание заброшенное, учебный процесс в нем не ведется уже давно. Но эта школа известна тем, что в ней учились семь Героев Советского Союза, отчего ее и называли «Школа героев». На здании находилась мемориальная доска, посвященная
Очевидцы засняли на видео, как пламя полыхает на третьем этаже, языки огня вырываются из окон на крышу.
— На пожар в заброшенном здании выезжали