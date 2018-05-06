В Перми загорелось здание школы, где учились семь Героев Советского Союза

Вечером в воскресенье, 6 мая, в Мотовилихинском районе Перми загорелось трехэтажное здание бывшей школы № 47, находящейся по адресу: ул. Восстания, 55. Здание заброшенное, учебный процесс в нем не ведется уже давно. Но эта школа известна тем, что в ней учились семь Героев Советского Союза, отчего ее и называли «Школа героев». На здании находилась мемориальная доска, посвященная ученикам-героям. В их числе — Гашков, Крохалев, Куфонин, Лядов, чьими именами названы улицы Перми.