В Воронежской области едва не столкнулись теплоход и лодка с детьми
Теплоход и лодка, в которой находились дети, едва не столкнулись на водохранилище в Воронежской области, по данному факту проводится проверка, сообщила
Теплоход и лодка, в которой находились дети, едва не столкнулись на водохранилище в Воронежской области, по данному факту проводится проверка, сообщила
«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России организована доследственная проверка по факту опасного сближения теплохода и лодки с несовершеннолетними на борту в акватории Воронежского водохранилища.», — говорится в сообщении.
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