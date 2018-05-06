Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дочь Игоря Николаева стала звездой шоу Андрея Малахова
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Светлана Зейналова отвела «особенную» дочку в салон красоты
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Фанаты обеспокоены резким похудением Сергея Лазарева
Всех героев «Войн Звездных» вспомнить сможете ли?4 мая — главный праздник многочисленных поклонников саги Джорджа Лукаса «Звездные войны»
Бэби-бум: 7 звездных младенцев-2018
Дана Борисова воссоединилась с 10-летней дочерью
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
«Я целый месяц спала сидя»: Натали о последствиях пластики
Мнение о действиях США у Крыма: как никогда нагло
Ксения Алферова похвасталась подтянутой фигурой в бикини
Рианна показала, как маскировать лишний вес с помощью косметики
Американские хирурги удалили гигантскую опухоль
Самый старый ученый Австралии улетел умирать в Швейцарию
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
Самые удивительные небоскребы планеты
Фоторепортажи
8Серж Саргсян ушел в отставку
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
17:41 (мск), источник: РИА Новости

В Воронежской области едва не столкнулись теплоход и лодка с детьми

Теплоход и лодка, в которой находились дети, едва не столкнулись на водохранилище в Воронежской области, по данному факту проводится проверка, сообщила пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Источник: РИА Новости

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России организована доследственная проверка по факту опасного сближения теплохода и лодки с несовершеннолетними на борту в акватории Воронежского водохранилища.», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, сейчас следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Следствием будет дана принципиальная правовая оценка действиям или бездействию лиц, допустивших опасную ситуацию, в которой могли серьезно пострадать дети. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отмечается в сообщении.

Все новости региона
 В Воронежской области едва не столкнулись теплоход и лодка с детьми
В Воронежской и Курской областях объявили штормовое предупреждение
Россия разгромила Австрию на чемпионате мира
США запретили Украине использовать подаренные Javelin в Донбассе
Литовский МИД удивился советской символике на продукции Adidas
Умер директор группы «Машина времени» Владимир Сапунов
Принц Уильям и Кейт опубликовали домашние фото своих детей
В Новой Зеландии обнаружили 200-метровую трещину в почве
Маккейн отказался звать Трампа на свои похороны
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Разгром заказывали? Григоренко со товарищи разорвали Австрию Ну и что, что соперник слабый. Зато голы красивые
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Как выглядят обитатели других планет (фото) Астробиологи предлагают искать признаки жизни на ближайших к Земле планетах.
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Эксперты рассказали, за сколько можно накопить на ипотеку
Из нового терминала «Шереметьево» отправили первый рейс
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Леди
Элегантны всегда и везде: Безрукова, Боярская и другие леди нашего времени Звезды, которые предпочитают лаконичные образы вызывающим нарядам.
Дети
Светлана Иванова стала мамой во второй раз Роды прошли в Израиле.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь