На Северном обходе Ростова-на-Дону опрокинулся большегруз
В воскресенье, 6 мая, на Северном обходе
В воскресенье, 6 мая, на Северном обходе
Как сообщили в социальных сетях очевидцы, на кольце на Большие Салы, скорее всего, водитель большегруза ошибся и не справился с управлением. Во время маневра машину занесло, она выехала на обочину, где опрокинулась. По предварительным данным, во время дорожного происшествия никто не пострадал.
Напомним, накануне, 5 мая, также на Северном обходе произошла авария, в которой пострадали сразу четыре человека — два водителя и два пассажира в возрасте от 27 до 46 лет.
По предварительным данным, дорожное происшествие спровоцировал 46-летний водитель