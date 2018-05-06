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18:58 (мск), источник: Комсомольская правда

На Северном обходе Ростова-на-Дону опрокинулся большегруз

В воскресенье, 6 мая, на Северном обходе Ростова-на-Дону произошла авария.

Как сообщили в социальных сетях очевидцы, на кольце на Большие Салы, скорее всего, водитель большегруза ошибся и не справился с управлением. Во время маневра машину занесло, она выехала на обочину, где опрокинулась. По предварительным данным, во время дорожного происшествия никто не пострадал.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, накануне, 5 мая, также на Северном обходе произошла авария, в которой пострадали сразу четыре человека — два водителя и два пассажира в возрасте от 27 до 46 лет.

По предварительным данным, дорожное происшествие спровоцировал 46-летний водитель Mercedes-Benz, который двигался со стороны федеральной трассы «Дон». Скорее всего, он не выбрал безопасную скорость, выскочив на встречную полосу, по которой ехал автомобиль Skoda Rapid. Машины ударились лоб в лоб.

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