На Северном обходе Ростова-на-Дону опрокинулся большегруз

Как сообщили в социальных сетях очевидцы, на кольце на Большие Салы, скорее всего, водитель большегруза ошибся и не справился с управлением. Во время маневра машину занесло, она выехала на обочину, где опрокинулась. По предварительным данным, во время дорожного происшествия никто не пострадал.

<div id="vk_post_-36039_3791052"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?154"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-36039_3791052", -36039, 3791052, 'RjYFdi4g64dPs8AT8ZtGpTXdBg')) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, накануне, 5 мая, также на Северном обходе произошла авария, в которой пострадали сразу четыре человека — два водителя и два пассажира в возрасте от 27 до 46 лет.