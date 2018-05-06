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19:03 (мск), источник: Комсомольская правда

Тело 31-летнего пропавшего калининградца обнаружили в Нижнем озере

В Калининграде нашли мертвым 31-летнего Александра Богачева, который пропал накануне. Об этом сообщают волонтеры в сообществе «Поиск пропавших людей».

По предварительной информации, тело молодого человека обнаружили в Нижнем озере рыбаки.

Причины и обстоятельства гибели калининградца не установлены.

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