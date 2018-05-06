Тело 31-летнего пропавшего калининградца обнаружили в Нижнем озере
В Калининграде нашли мертвым 31-летнего Александра Богачева, который пропал накануне. Об этом сообщают волонтеры в сообществе «Поиск пропавших людей».
В Калининграде нашли мертвым 31-летнего Александра Богачева, который пропал накануне. Об этом сообщают волонтеры в сообществе «Поиск пропавших людей».
По предварительной информации, тело молодого человека обнаружили в Нижнем озере рыбаки.
Причины и обстоятельства гибели калининградца не установлены.