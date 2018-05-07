Взрыв прогремел в шахте на юге Польши, два человека погибли

МИНСК, 6 мая — Sputnik. Число погибших во время взрыва в шахте Софиевка увеличилось до двух человек, сообщил журналистам в воскресенье директор Ястемжской угольной компании Даниель Озон.

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Субботним утром в шахте в Ястшембе-Здруй произошел мощный взрыв, сила которого, по данным шахтеров, была эквивалентна четырем баллам по шкале Рихтера. В это время в шахте находились 250 горняков. После проведенной эвакуации на поверхности не досчитались семерых шахтеров. Началась спасательная операция, которая была затруднена высоким содержанием метана в воздухе.

«Спасателям удалось добраться до шахтера, которого зажало между двумя трубопроводами, к сожалению, он был мертв. На поверхности погибшего удалось опознать», — сказал Озон.

Сотрудники экстренных служб обнаружили еще троих шахтеров, двое из которых были живы, а один мертв. Тело погибшего опознать так и не удалось, для этого потребуется анализ ДНК.

В настоящее время идут поиски еще троих горняков, одновременно с этим спасатели обеспечивают воздухом районы шахты, в которых те могут находиться.