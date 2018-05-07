Взрыв прогремел в шахте на юге Польши, два человека погибли
Правительство Польши держит под контролем спасательную операцию, на месте уже побывали
Правительство Польши держит под контролем спасательную операцию, на месте уже побывали
МИНСК, 6 мая — Sputnik. Число погибших во время взрыва в шахте Софиевка увеличилось до двух человек, сообщил журналистам в воскресенье директор Ястемжской угольной компании Даниель Озон.
Субботним утром в шахте в
«Спасателям удалось добраться до шахтера, которого зажало между двумя трубопроводами, к сожалению, он был мертв. На поверхности погибшего удалось опознать», — сказал Озон.
Сотрудники экстренных служб обнаружили еще троих шахтеров, двое из которых были живы, а один мертв. Тело погибшего опознать так и не удалось, для этого потребуется анализ ДНК.
В настоящее время идут поиски еще троих горняков, одновременно с этим спасатели обеспечивают воздухом районы шахты, в которых те могут находиться.
Сейчас концентрация метана в районах, где работают спасатели составляет 4%, что меньше взрывоопасного уровня, который начинается от в 5%, но есть участки шахты, где содержание газа доходит до 24%.