Под Самарой изъят арсенал «частной армии»

Также в ангаре находились четыре БТРа, бортовой УАЗ с установленным в кузове сейфом для перевозки больших объемов оружия и высокоточные станки, которые могли использоваться для его переделки.
Сейчас проводятся экспертизы и оперативно-розыскные мероприятия. Так уже установлено, что карабин «Сайга» был переделан для стрельбы очередями.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По оперативной информации, арсенал принадлежит Сергею Марченко, известному в определенных кругах как Марчелло. По данным СМИ и открытых источников, в 90-х он являлся криминальным авторитетом, чьей специализацией были торговля оружием и краденными автомобилями, а также нефтеврезки.
В 1999 г. Марченко «прославился» на всю страну — федеральные СМИ писали о похищении и изнасиловании 13 девушек в его резиденции. Однако сам авторитет к уголовной ответственности привлечен не был. При этом широкую известность получила история с применением в отношении него физического насилия оперативниками милиции, работавшими по этому громкому делу. Два «вершивших возмездие» правоохранителя тогда попали под суд и получили условные сроки.
После этого, по данным СМИ, криминальный авторитет покинул Самарскую область. По данным источников, все это время он жил за границей, продолжая контролировать свой бизнес. Однако несколько лет назад Марченко вернулся в регион, а в 2015 г. человек с совпадающими ФИО получил статус адвоката с регистрацией кабинета в п. Стройкерамика на ул. Народной.