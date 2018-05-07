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01:20 (мск), источник: Интерфакс

Более 40 участников акции 5 мая в Петербурге будут отбывать административный арест

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU — Суды Петербурга оштрафовали и отправили под административный арест около 40 участников несогласованной оппозиционной акции сторонников Алексея Навального, десятки других получили только штрафы.

По данным объединенной пресс-службы судов Петербурга, в районные суды города в общей сложности уже поступило около сотни материалов о нарушениях на акции 5 мая. В воскресенье судьи вынесли 85 постановлений: 44 — о штрафах в несколько тысяч рублей, 36 — о штрафах и административном аресте на несколько суток, 5 — только об административном аресте.

«В отношении каждого лица составлено по два протокола по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), а также части 5/части 8 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга)», — поясняли в пресс-службе ранее.

Рассмотрение протоколов в городских судах продолжится в понедельник.

Как сообщалось, несколько сотен участников несогласованной акции собрались в субботу вокруг фонтана в Александровском саду напротив здания Адмиралтейства. Вскоре после сбора акция превратилась в шествие по Невскому проспекту в сторону Площади Восстания. Проезжая часть была перекрыта на участке от канала Грибоедова до набережной Фонтанки.

Полицейские какое-то время наблюдали за ситуацией, не вмешиваясь. Когда колонна достигла станции метро «Маяковская», несколько участников акции были задержаны из-за стычек с полицией. ОМОН вытеснил остановившуюся в центре города колонну на улицу Марата. После этого участники акции начали рассредоточиваться.

По официальным данным полиции, в несогласованной акции приняли участие около 2 тыс. человек. Порядка 200 из них были доставлены в отделы полиции.

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