Более 40 участников акции 5 мая в Петербурге будут отбывать административный арест

По данным объединенной пресс-службы судов Петербурга, в районные суды города в общей сложности уже поступило около сотни материалов о нарушениях на акции 5 мая. В воскресенье судьи вынесли 85 постановлений: 44 — о штрафах в несколько тысяч рублей, 36 — о штрафах и административном аресте на несколько суток, 5 — только об административном аресте.

«В отношении каждого лица составлено по два протокола по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), а также части 5/части 8 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга)», — поясняли в пресс-службе ранее.

Рассмотрение протоколов в городских судах продолжится в понедельник.

Как сообщалось, несколько сотен участников несогласованной акции собрались в субботу вокруг фонтана в Александровском саду напротив здания Адмиралтейства. Вскоре после сбора акция превратилась в шествие по Невскому проспекту в сторону Площади Восстания. Проезжая часть была перекрыта на участке от канала Грибоедова до набережной Фонтанки.

Полицейские какое-то время наблюдали за ситуацией, не вмешиваясь. Когда колонна достигла станции метро «Маяковская», несколько участников акции были задержаны из-за стычек с полицией. ОМОН вытеснил остановившуюся в центре города колонну на улицу Марата. После этого участники акции начали рассредоточиваться.