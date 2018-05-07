В Хабаровске ликвидировали сеть подпольных казино

«Полицейскими установлено, что специальные игровые терминалы были размещены в шести залах в разных районах города Хабаровска. В каждом из них имелся свой пост охраны, на котором клиентов проверяли с помощью специального оборудования, велось постоянное видеонаблюдение. Кроме того, участники незаконного бизнеса, осуществлявшие функции службы безопасности, некоторое время не допускали потенциальных игроков в игорные заведения, проверяя их рекомендации, место работы и круг общения», — сказала она.
По ее словам, дома у участников группировки, а также в помещениях клубов найдено и изъято более 450 единиц специализированного игорного оборудования. Также полицейские изъяли сотовые телефоны, компьютерную технику, печати, кредитные карты различных финансовых учреждений. Оперативники обнаружили и деньги, сумма находки составила 11,6 млн рублей.
Сейчас возбудили уголовное дело по статье 171.2 УКРФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»). Пять задержанных находятся под подпиской о невыезде. Остальные пять — под домашним арестом.