Во Владивостоке автомобиль такси совершил кульбит и приземлился на рельсы

Инцидент произошёл в районе подъёма с улицы Луговая в сторону площади Баляева. Как рассказывают очевидцы, автомобиль вылетел с дороги, перевернулся и приземлился на трамвайных путях. Чуть позже покорёженное транспортное средство убрали с рельс. Информация о пострадавших отсутствует. Все детали случившегося ещё предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

Аварии с участием автомобилей, принадлежащих таксомоторным компаниям, — не редкость для Приморья. Одно из резонансных происшествий случилось в Находке: на Канадской улице столкнулись малолитражка и автомобиль такси. В результате сильного удара задняя часть такси превратилась в месиво. Легковушке вырвало задние колёса. После столкновения мужчина несколько раз терял сознание и не мог говорить, но выжил. Примечательно, что таксист попросту ушёл с места аварии. Свидетели утверждают, что мужчина сначала в шоковом состоянии бродил вокруг разбитых машин, а потом технично скрылся.