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03:33 (мск), источник: Восток Медиа

Во Владивостоке автомобиль такси совершил кульбит и приземлился на рельсы

Во Владивостоке произошла авария с участием автомобиля такси. Машина вылетела с дороги на трамвайные пути и перевернулось, сообщает РИА «Восток-Медиа».

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Инцидент произошёл в районе подъёма с улицы Луговая в сторону площади Баляева. Как рассказывают очевидцы, автомобиль вылетел с дороги, перевернулся и приземлился на трамвайных путях. Чуть позже покорёженное транспортное средство убрали с рельс. Информация о пострадавших отсутствует. Все детали случившегося ещё предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

К слову, многие владивостокцы считают, что ездить на такси в последнее время стало крайне опасно.

Аварии с участием автомобилей, принадлежащих таксомоторным компаниям, — не редкость для Приморья. Одно из резонансных происшествий случилось в Находке: на Канадской улице столкнулись малолитражка и автомобиль такси. В результате сильного удара задняя часть такси превратилась в месиво. Легковушке вырвало задние колёса. После столкновения мужчина несколько раз терял сознание и не мог говорить, но выжил. Примечательно, что таксист попросту ушёл с места аварии. Свидетели утверждают, что мужчина сначала в шоковом состоянии бродил вокруг разбитых машин, а потом технично скрылся.

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