Стрельба по ребенку в Актау: полиция начала расследование

Источник: Zakon.kz

Как отметили в пресс-службе ДВД Мангистауской области, досудебное расследование ведется по части 3 статьи 293 УК РК.

Статья 293 часть 3 УК РК — Хулиганство с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью.

Наказание предусматривает ограничение свободы на срок от трех до семи лет либо лишение свободы на тот же срок.

Ранее жительница Актау Лейла (имя изменено) рассказала, что 30 апреля ее шестилетний сын играл за домом № 20 в 14 микрорайоне. Неизвестный выстрелил в сторону ребенка.

Ребенок почувствовал боль и заплакал. Друзья мальчика отвели его домой к отцу. Родители обратились к участковому. На следующий день отец узнал номер квартиры, откуда могли стрелять, но дверь никто не открыл.