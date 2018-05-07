Хабаровский край избавили от лесных пожаров

С начала «дымного» сезона в Хабаровском крае произошло 185 лесных пожаров на площади около 147 тысяч гектаров, из них на землях лесного фонда — 176. Об этом сообщает пресс-служба управления лесами правительства Хабаровского края.

Как ранее писало РИА «Восток-Медиа», на всей территории региона действует особый противопожарный режим. В субботу специалисты ликвидировали десять лесных возгораний, ещё три продолжали действовать в регионе.