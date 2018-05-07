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03:51 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровский край избавили от лесных пожаров

На территории региона утром в понедельник не зарегистрировали ни одного лесного пожара. В течение трёх дней удалось потушить три. Последний ликвидировали в Амурском районе. Девять гектаров огня бушевали южнее населённого пункта Эльбан. Особый противопожарный режим в крае продолжает действовать.

С начала «дымного» сезона в Хабаровском крае произошло 185 лесных пожаров на площади около 147 тысяч гектаров, из них на землях лесного фонда — 176. Об этом сообщает пресс-служба управления лесами правительства Хабаровского края.

Как ранее писало РИА «Восток-Медиа», на всей территории региона действует особый противопожарный режим. В субботу специалисты ликвидировали десять лесных возгораний, ещё три продолжали действовать в регионе.

Опасную пожарную обстановку обостряют жители региона, которые устраивают палы сухой травы и не следят за огнём. Агентство писало, что спасатели и правоохранители провели больше 80 рейдов и выписали десятки предостережений нарушителям. По прогнозам экспертов, в этом году в регионе произойдёт не менее 400 лесных пожаров.

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