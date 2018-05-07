500 тысяч украденных рублей потратили приморские грабители

Полиция за 10 дней раскрыло резонансное преступление на севере Приморья. Утром 25 апреля двое мужчин ограбили жительницу Кавалерово. Ущерб потерпевшая оценила в 500 тысяч рублей. 6 мая стало известно, что подозреваемые задержаны, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм bdd_kavalerovo.

В полицию Кавалерово обратилась местная жительница с заявлением о краже. Как рассказала женщина, она собиралась уезжать в командировку. Утром, когда потерпевшая вышла из дома на улице Первомайская, на нее напали двое мужчин. Злоумышленники вырвали две сумки из рук заявительницы, в одной из которых находились деньги, после чего скрылись. Ущерб составил более 500 тысяч рублей.