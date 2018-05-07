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04:47 (мск), источник: Вести Приморье

500 тысяч украденных рублей потратили приморские грабители

Двое мужчин ограбили жительницу Кавалеровов средь бела дня. Ущерб потерпевшая оценила в 500 тысяч рублей. Подозреваемые задержаны, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм bdd_kavalerovo.

Полиция за 10 дней раскрыло резонансное преступление на севере Приморья. Утром 25 апреля двое мужчин ограбили жительницу Кавалерово. Ущерб потерпевшая оценила в 500 тысяч рублей. 6 мая стало известно, что подозреваемые задержаны, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм bdd_kavalerovo.

В полицию Кавалерово обратилась местная жительница с заявлением о краже. Как рассказала женщина, она собиралась уезжать в командировку. Утром, когда потерпевшая вышла из дома на улице Первомайская, на нее напали двое мужчин. Злоумышленники вырвали две сумки из рук заявительницы, в одной из которых находились деньги, после чего скрылись. Ущерб составил более 500 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности и местонахождение подозреваемых. Ими оказались ранее судимые местные жители в возрасте 27 и 28 лет. Подозреваемые доставлены в отдел полиции, где дали признательные показания, пояснив, что похищенные деньги потратили. Сейчас против них возбуждено уголовное дело. Полицейские проверяют подозреваемых на причастность к аналогичным преступлениям.

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