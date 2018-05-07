Директор хабаровского «Горсвета» получил взятку и избежал колонии

Источник: Восток Медиа

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Хабаровского края. Суд признал горожанина виновным не только в получении взятки, но и в злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что 8 июня 2017 года руководитель муниципального предприятия получил в своём рабочем кабинете деньги от генерального директора ООО «Дальневосточный Кабельный Альянс». Ранее он оформил с ней контракт на поставку электропродукции для предприятия. Глава МУП также заключил с фирмой договор на поставку электротехнической и кабельной продукции по завышенной цене, чем причинил ущерб бюджету Хабаровска в размере 11 миллионов рублей.

Установлено также, что осуждённый предоставлял предпринимателю информацию о других участниках аукционов и знакомил его с предложениями конкурентов. В результате этих незаконных действий договоры заключались только с «Дальневосточным Кабельным Альянсом».

«Суд приговорил директора муниципального предприятия к семи с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, штрафу в десять миллионов рублей и на пять лет лишил его права занимать государственные должности. От наказания в виде лишения свободы осужденный освобожден в связи с тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания», — говорится в пресс-релизе.