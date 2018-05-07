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04:59 (мск), источник: Восток Медиа

Директор хабаровского «Горсвета» получил взятку и избежал колонии

Суд признал виновным в получении взятки директора хабаровского муниципального предприятия «Горсвет». Руководитель заплатит государству в 12 раз больше, чем получил от предпринимателя, но лишения свободы избежал из-за состояния здоровья.

Источник: Восток Медиа

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Хабаровского края. Суд признал горожанина виновным не только в получении взятки, но и в злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что 8 июня 2017 года руководитель муниципального предприятия получил в своём рабочем кабинете деньги от генерального директора ООО «Дальневосточный Кабельный Альянс». Ранее он оформил с ней контракт на поставку электропродукции для предприятия. Глава МУП также заключил с фирмой договор на поставку электротехнической и кабельной продукции по завышенной цене, чем причинил ущерб бюджету Хабаровска в размере 11 миллионов рублей.

Установлено также, что осуждённый предоставлял предпринимателю информацию о других участниках аукционов и знакомил его с предложениями конкурентов. В результате этих незаконных действий договоры заключались только с «Дальневосточным Кабельным Альянсом».

«Суд приговорил директора муниципального предприятия к семи с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, штрафу в десять миллионов рублей и на пять лет лишил его права занимать государственные должности. От наказания в виде лишения свободы осужденный освобожден в связи с тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания», — говорится в пресс-релизе.

Ранее в Хабаровске, как сообщало агентство, к четырём годам лишения свободы приговорили руководителя компании, которая пользовалась «услугами» директора «Горсвета». В силу решение инстанции ещё не вступило, отбывать наказание бизнесвумен будет, когда её ребёнку исполнится 14 лет.

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