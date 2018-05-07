Житель Уяра спустил на онлайн-игры деньги бывшей девушки
Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.
Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.
В дежурную часть полиции в Уярском районе обратилась местная жительница. Она рассказала, что с ее банковской карты списано 14 тысяч рублей. Полицейским удалось выяснить, что к преступлению причастен ее бывший сожитель.
Когда 29-летний мужчина еще встречался с потерпевшей, он зарегистрировался в
«В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации “Кража”. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы», — рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю.