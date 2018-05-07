Житель Уяра спустил на онлайн-игры деньги бывшей девушки

В дежурную часть полиции в Уярском районе обратилась местная жительница. Она рассказала, что с ее банковской карты списано 14 тысяч рублей. Полицейским удалось выяснить, что к преступлению причастен ее бывший сожитель.

Когда 29-летний мужчина еще встречался с потерпевшей, он зарегистрировался в онлайн-игре. К аккаунту парень подключил банковскую карту своей девушки. После того, как сожители расстались, подозреваемый не изменил настройки и продолжил оплачивать игру чужой картой.