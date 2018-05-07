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05:46 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Нижнеудинске объявлен режим ЧС из-за скопившегося мусора

В Нижнеудинске объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за отсутствия площадки для вывоза мусора. Как рассказал «Байкал Инфо» 7 мая 2018 года глава города Александр Путов, доступ на старую свалку под влиянием военной прокуратуры был полностью закрыт 24 апреля, а начать строительство нового полигона для ТБО Нижнеудинского района планируется только летом.

Источник: РИА "Новости"

При этом местные жители сообщили в редакцию информационного агентства, что примерно с конца апреля на поле и в районе бывшего карьера по добыче глины вблизи деревни Курят и садоводства «Локомотив» появилась незаконная свалка отходов, куда их привозят мусоровозы разных размеров. Местные жители рассказали, что мусор горит, ветер разносит дым и пакеты, а рядом пасутся коровы и овцы, неподалёку расположена пчелиная пасека. Люди организовали дежурство, чтобы препятствовать проезду мусоровозов, на их вызовы приезжают пожарные, полицейские. Глава Нижнеудинска 3 мая побывал на встрече с людьми, также рассказал, что вводит режим ЧС, т.к. мусорные контейнеры в городе переполнены.

Александр Путов напомнил, что с 2006 года Нижнеудинск имеет полномочия по сбору и вывозу отходов, содержание и захоронение остались у района. С 1963 года город пользовался свалкой, которая была внесена в генеральный план, на её содержание выделялись деньги. Позднее свалка оказалась вне границ города — между воинской частью и стрелковым полигоном Министерства обороны России, её не вычленили при межевании, и она оказалась на земле военных. В 1997 году землю поставили на кадастровый учёт, и Минобороны передало её в бессрочное пользование военного лесничества. Вывозить туда мусор продолжили.

В 2010 году по иску Роспотребнадзора и межрайонной прокураторы Нижнеудинский район обязали до конца 2015 года построить новый полигон для ТБО. По словам Александра Путова, район начал активную работу, которая растянулась на семь лет, и вот летом этого года строительство должно начаться по федеральной программе по охране Байкала и развитию Байкальской природной территории. В июле 2017 года Нижнеудинский межрайонный суд решил, что старая свалка должна быть закрыта, а мусор утилизирован до 31 декабря 2019 года. По словам главы Нижнеудинска, район мог бы успеть к тому времени завершить первый этап строительства полигона, чтобы начать вывозить туда мусор. Однако уже 17 апреля 2018 года на старую свалку ограничили ввоз отходов от частных лиц, а с 24 апреля, после произошедшего там возгорания, и для двух индивидуальных предприятий и бюджетного учреждения, которые имеют лицензии на сбор и транспортировку ТБО.

Режим ЧС введён в Нижнеудинске до тех пор, пока не решится вопрос с вывозом мусора, т.к. захламление города ведёт к нарушению особого противопожарного режима и резкому ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки. По словам Александра Путова, с просьбой содействовать в решении проблемы он письменно обратился к губернатору и председателю правительства Иркутской области, к спикеру и депутатам Законодательного собрания, в областную прокуратуру.

Глава Нижнеудинска напомнил, что в городе идёт месяц по санитарной очистке, в апреле прошли субботники, ИП и организация с лицензией на сбор и транспортировку ТБО вывозили мусор на свои площадки, мусорные баки в городе переполнены. По его словам, никакого указа по вывозу мусора на территорию Каменского муниципального образования, что возле садоводства «Локомотив» нет. Он добавил, что людям было известно об имеющемся заброшенном карьере, который, по его словам, был ранее замусорен местными жителями.

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