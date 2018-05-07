В Нижнеудинске объявлен режим ЧС из-за скопившегося мусора
В Нижнеудинске объявлен режим чрезвычайной ситуации
В Нижнеудинске объявлен режим чрезвычайной ситуации
При этом местные жители сообщили в редакцию информационного агентства, что примерно с конца апреля на поле и в районе бывшего карьера по добыче глины вблизи деревни Курят и садоводства «Локомотив» появилась незаконная свалка отходов, куда их привозят мусоровозы разных размеров. Местные жители рассказали, что мусор горит, ветер разносит дым и пакеты, а рядом пасутся коровы и овцы, неподалёку расположена пчелиная пасека. Люди организовали дежурство, чтобы препятствовать проезду мусоровозов, на их вызовы приезжают пожарные, полицейские. Глава Нижнеудинска 3 мая побывал на встрече с людьми, также рассказал, что вводит режим ЧС, т.к. мусорные контейнеры в городе переполнены.
Александр Путов напомнил, что с 2006 года Нижнеудинск имеет полномочия по сбору и вывозу отходов, содержание и захоронение остались у района. С 1963 года город пользовался свалкой, которая была внесена в генеральный план, на её содержание выделялись деньги. Позднее свалка оказалась вне границ города — между воинской частью и стрелковым полигоном Министерства обороны России, её не вычленили при межевании, и она оказалась на земле военных. В 1997 году землю поставили на кадастровый учёт, и Минобороны передало её в бессрочное пользование военного лесничества. Вывозить туда мусор продолжили.
Режим ЧС введён в Нижнеудинске до тех пор, пока не решится вопрос с вывозом мусора, т.к. захламление города ведёт к нарушению особого противопожарного режима и резкому ухудшению
Глава Нижнеудинска напомнил, что в городе идёт месяц по санитарной очистке, в апреле прошли субботники, ИП и организация с лицензией на сбор и транспортировку ТБО вывозили мусор на свои площадки, мусорные баки в городе переполнены. По его словам, никакого указа по вывозу мусора на территорию Каменского муниципального образования, что возле садоводства «Локомотив» нет. Он добавил, что людям было известно об имеющемся заброшенном карьере, который, по его словам, был ранее замусорен местными жителями.