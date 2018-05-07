В Нижнеудинске объявлен режим ЧС из-за скопившегося мусора

При этом местные жители сообщили в редакцию информационного агентства, что примерно с конца апреля на поле и в районе бывшего карьера по добыче глины вблизи деревни Курят и садоводства «Локомотив» появилась незаконная свалка отходов, куда их привозят мусоровозы разных размеров. Местные жители рассказали, что мусор горит, ветер разносит дым и пакеты, а рядом пасутся коровы и овцы, неподалёку расположена пчелиная пасека. Люди организовали дежурство, чтобы препятствовать проезду мусоровозов, на их вызовы приезжают пожарные, полицейские. Глава Нижнеудинска 3 мая побывал на встрече с людьми, также рассказал, что вводит режим ЧС, т.к. мусорные контейнеры в городе переполнены.

Александр Путов напомнил, что с 2006 года Нижнеудинск имеет полномочия по сбору и вывозу отходов, содержание и захоронение остались у района. С 1963 года город пользовался свалкой, которая была внесена в генеральный план, на её содержание выделялись деньги. Позднее свалка оказалась вне границ города — между воинской частью и стрелковым полигоном Министерства обороны России, её не вычленили при межевании, и она оказалась на земле военных. В 1997 году землю поставили на кадастровый учёт, и Минобороны передало её в бессрочное пользование военного лесничества. Вывозить туда мусор продолжили.