Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Степан Михалков впервые показал лицо подросшего сына
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
Майли Сайрус создала кеды для Converse
Всех героев «Войн Звездных» вспомнить сможете ли?4 мая — главный праздник многочисленных поклонников саги Джорджа Лукаса «Звездные войны»
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли
Боярская, Безрукова, Кожевникова на закрытии ММКФ 2018
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
«Я целый месяц спала сидя»: Натали о последствиях пластики
Мнение о действиях США у Крыма: как никогда нагло
Лопырева дополнила сверкающее платье «сумочкой-снежком»
Ксения Собчак сходила в библиотеку в тренче за 140 тысяч (фото)
Американские хирурги удалили гигантскую опухоль
Самый старый ученый Австралии улетел умирать в Швейцарию
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
10 городов России, сумевших себя подать
Фоторепортажи
17Time 100
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
05:51 (мск), источник: Newslab.ru

21-летний парень наделал по всему Ачинску тайники с наркотиками

Дома у подозреваемого изъяли 100 свертков с запрещенным веществом.

21-летнего жителя Ачинска задержали во время сбыта наркотиков покупателю, сообщили в пресс-службе Управления транспортной полиции по Сибирскому округу. Дома у подозреваемого оперативники изъяли 100 свертков, начиненных порошкообразным веществом. Эксперты подтвердили, что это наркотическое средство синтетического происхождения общей массой более 470 граммов.

Парень признался, что за сутки до задержания сделал очередную закладку с наркотиками и назвал адрес — около одного из домов в переулке Свободы. Там под автомобильной покрышкой полицейские обнаружили 10 свертков с наркотиком общим весом около 17 граммов.

«Сотрудники транспортной полиции установили, что задержанный осуществлял сбыт наркотических средств на территории Ачинска посредством интернета-магазина. Злоумышленник получал оптовые партии наркотика, фасовал его, а затем распространял через тайники», — пояснили в пресс-службе.

Против молодого человека завели сразу 4 уголовных дела за незаконный сбыт наркотических средств, ему грозит до 20 лет колонии. В настоящее время полицейские устанавливают личности других участников наркобизнеса, которые занимались поставками запрещенных веществ на территорию Красноярского края.

Все новости региона
 Праздничная неделя в Красноярске будет прохладной и дождливой
В Красноярске началась последняя короткая неделя мая
Путин поблагодарил за работу членов правительства Медведева
Тренер Медведевой высказалась об уходе фигуристки
Невеста выбралась из горящего вертолета и пошла на свадьбу
В Китае арестовали женщину, усыновившую 118 детей
Минобороны показало испытания комплекса «Уран-9»
Принц Уильям и Кейт опубликовали домашние фото своих детей
Врачи удалили американке 60-килограммовую опухоль
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
«Барселона» и «Реал» сыграли вничью в последнем класико Иньесты «Барселона» со счетом 2:2 сыграла вничью с мадридским «Реалом» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Как выглядят обитатели других планет (фото) Астробиологи предлагают искать признаки жизни на ближайших к Земле планетах.
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Семьи с детьми могут освободить от налога на недвижимость
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимость на миллиард рублей
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Леди
Элегантны всегда и везде: Безрукова, Боярская и другие леди нашего времени Звезды, которые предпочитают лаконичные образы вызывающим нарядам.
Дети
Кенсингтонский дворец представил первые официальные портреты принца Луи На одном из снимков мальчику всего три дня от роду.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь