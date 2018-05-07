21-летний парень наделал по всему Ачинску тайники с наркотиками

21-летнего жителя Ачинска задержали во время сбыта наркотиков покупателю, сообщили в пресс-службе Управления транспортной полиции по Сибирскому округу. Дома у подозреваемого оперативники изъяли 100 свертков, начиненных порошкообразным веществом. Эксперты подтвердили, что это наркотическое средство синтетического происхождения общей массой более 470 граммов.

Парень признался, что за сутки до задержания сделал очередную закладку с наркотиками и назвал адрес — около одного из домов в переулке Свободы. Там под автомобильной покрышкой полицейские обнаружили 10 свертков с наркотиком общим весом около 17 граммов.

«Сотрудники транспортной полиции установили, что задержанный осуществлял сбыт наркотических средств на территории Ачинска посредством интернета-магазина. Злоумышленник получал оптовые партии наркотика, фасовал его, а затем распространял через тайники», — пояснили в пресс-службе.