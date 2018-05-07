21-летний парень наделал по всему Ачинску тайники с наркотиками
Дома у подозреваемого изъяли 100 свертков с запрещенным веществом.
Дома у подозреваемого изъяли 100 свертков с запрещенным веществом.
21-летнего жителя Ачинска задержали во время сбыта наркотиков покупателю, сообщили в
Парень признался, что за сутки до задержания сделал очередную закладку с наркотиками и назвал адрес — около одного из домов в переулке Свободы. Там под автомобильной покрышкой полицейские обнаружили 10 свертков с наркотиком общим весом около 17 граммов.
«Сотрудники транспортной полиции установили, что задержанный осуществлял сбыт наркотических средств на территории Ачинска посредством
Против молодого человека завели сразу 4 уголовных дела за незаконный сбыт наркотических средств, ему грозит до 20 лет колонии. В настоящее время полицейские устанавливают личности других участников наркобизнеса, которые занимались поставками запрещенных веществ на территорию Красноярского края.