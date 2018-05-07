Все выходные в Иркутской области боролись с лесными пожарами

Общая площадь всех ликвидированных пожаров составила 67 га с лесом и 35 га без леса. Обнаружено и потушено возгорание на 1,5 лесных га и 1,5 га без леса в Прибайкальском национальном парке в 1 км от пос. Половинная Слюдянского района. Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, на утро 7 мая в Иркутской области лесных пожаров нет.