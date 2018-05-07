Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Кенсингтонский дворец представил первые официальные портреты принца Луи
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Ксения Алферова похвасталась подтянутой фигурой в бикини
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
Кенсингтонский дворец представил первые официальные портреты принца Луи
Ляйсан Утяшева опубликовала редкое фото детей
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
«Острый кризис»: Пушков опасается войны между РФ и США
Мнение о действиях США у Крыма: как никогда нагло
Майли Сайрус создала кеды для Converse
Ксения Алферова похвасталась подтянутой фигурой в бикини
Как похудеть за месяц до лета: инструкция
Признание сексоголика: «Пять раз в день мне было мало»
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
Самые удивительные небоскребы планеты
Фоторепортажи
17Time 100
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
05:52 (мск), источник: Baikal-info.ru

Все выходные в Иркутской области боролись с лесными пожарами

В Иркутской области 6 мая 2018 года на землях лесного фонда обнаружено и ликвидировано 11 возгораний: три — в Иркутском районе, два — в Боханском, по одному — в Усольском, Эхирит-Булагатском, Усть-Удинском, Черемховском, Тулунском и Куйтунском районах, потушен локализованный 5 мая очаг в Зиминском районе.

Общая площадь всех ликвидированных пожаров составила 67 га с лесом и 35 га без леса. Обнаружено и потушено возгорание на 1,5 лесных га и 1,5 га без леса в Прибайкальском национальном парке в 1 км от пос. Половинная Слюдянского района. Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, на утро 7 мая в Иркутской области лесных пожаров нет.

В Иркутской области на землях лесного фонда 5 мая было обнаружено и ликвидировано пять лесных пожаров. Их общая площадь 39,5 га с лесом и 35 без леса. Два очага потушено в Зиминском районе, по одному в Иркутском, Усольском и Братском районах.

Все новости региона
Путин поблагодарил за работу членов правительства Медведева
Тренер Медведевой высказалась об уходе фигуристки
Невеста выбралась из горящего вертолета и пошла на свадьбу
В Китае арестовали женщину, усыновившую 118 детей
Минобороны показало испытания комплекса «Уран-9»
Принц Уильям и Кейт опубликовали домашние фото своих детей
Врачи удалили американке 60-килограммовую опухоль
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
«Барселона» и «Реал» сыграли вничью в последнем класико Иньесты «Барселона» со счетом 2:2 сыграла вничью с мадридским «Реалом» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Как выглядят обитатели других планет (фото) Астробиологи предлагают искать признаки жизни на ближайших к Земле планетах.
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Эксперты рассказали, за сколько можно накопить на ипотеку
Из нового терминала «Шереметьево» отправили первый рейс
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Леди
Элегантны всегда и везде: Безрукова, Боярская и другие леди нашего времени Звезды, которые предпочитают лаконичные образы вызывающим нарядам.
Дети
Кенсингтонский дворец представил первые официальные портреты принца Луи На одном из снимков мальчику всего три дня от роду.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь