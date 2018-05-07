Все выходные в Иркутской области боролись с лесными пожарами
В Иркутской области 6 мая 2018 года на землях лесного фонда обнаружено и ликвидировано 11 возгораний: три — в Иркутском районе, два — в Боханском, по одному — в Усольском,
В Иркутской области 6 мая 2018 года на землях лесного фонда обнаружено и ликвидировано 11 возгораний: три — в Иркутском районе, два — в Боханском, по одному — в Усольском,
Общая площадь всех ликвидированных пожаров составила 67 га с лесом и 35 га без леса. Обнаружено и потушено возгорание на 1,5 лесных га и 1,5 га без леса в Прибайкальском национальном парке в 1 км от пос. Половинная Слюдянского района. Как сообщает
В Иркутской области на землях лесного фонда 5 мая было обнаружено и ликвидировано пять лесных пожаров. Их общая площадь 39,5 га с лесом и 35 без леса. Два очага потушено в Зиминском районе, по одному в Иркутском, Усольском и Братском районах.