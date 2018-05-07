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06:14 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярцу грозит тюремный срок за обман пациента

Потерпевший перевел мошеннику деньги за дорогостоящую операцию.

В Красноярске осудят мошенника, который обещал пациенту за деньги помочь в проведении операции. Получив 40 тысяч рублей, мужчина скрылся.

Как рассказали в пресс-службе краевой полиции, в ведомство обратился 25-летний местный житель. Он рассказал, что ему срочно требовалась операция коленного сустава. Его знакомые посоветовали молодому человеку обратиться к посреднику.

«В беседе с пациентом злоумышленник уточнил, что такие операции дорогостоящие, но он поможет договориться с врачом из платной клиники за меньшую стоимость оказать услугу, на что потерпевший согласился. После того, как мужчина перевел деньги на карту, мошенник перестал выходить на связь», — рассказали в ведомстве.

Полицейские выяснили, что 33-летний красноярец на самом деле не обращался к хирургу. Он забрал деньги и потратил на личные нужды.

На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину». Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

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