Красноярцу грозит тюремный срок за обман пациента
Потерпевший перевел мошеннику деньги за дорогостоящую операцию.
Потерпевший перевел мошеннику деньги за дорогостоящую операцию.
В Красноярске осудят мошенника, который обещал пациенту за деньги помочь в проведении операции. Получив 40 тысяч рублей, мужчина скрылся.
Как рассказали в
«В беседе с пациентом злоумышленник уточнил, что такие операции дорогостоящие, но он поможет договориться с врачом из платной клиники за меньшую стоимость оказать услугу, на что потерпевший согласился. После того, как мужчина перевел деньги на карту, мошенник перестал выходить на связь», — рассказали в ведомстве.
На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину». Ему грозит до пяти лет тюрьмы.