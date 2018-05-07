Красноярцу грозит тюремный срок за обман пациента

В Красноярске осудят мошенника, который обещал пациенту за деньги помочь в проведении операции. Получив 40 тысяч рублей, мужчина скрылся.

Как рассказали в пресс-службе краевой полиции, в ведомство обратился 25-летний местный житель. Он рассказал, что ему срочно требовалась операция коленного сустава. Его знакомые посоветовали молодому человеку обратиться к посреднику.

«В беседе с пациентом злоумышленник уточнил, что такие операции дорогостоящие, но он поможет договориться с врачом из платной клиники за меньшую стоимость оказать услугу, на что потерпевший согласился. После того, как мужчина перевел деньги на карту, мошенник перестал выходить на связь», — рассказали в ведомстве.

Полицейские выяснили, что 33-летний красноярец на самом деле не обращался к хирургу. Он забрал деньги и потратил на личные нужды.