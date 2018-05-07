Паводки в Иркутской области: подтоплены несколько участков в селе Токма

Источник: Комсомольская правда

Каждую весну на севере Иркутской области местные жители готовятся к паводкам. Особенно сложная ситуация на притоке Нижней Тунгуски в Катангском районе.

— Из-за ледового затора ниже по течению от населенного пункта Токма произошел подъем воды выше критической отметки на 40 сантиметров, в результате оказались подтопленными несколько приусадебных участков, — сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

На лодках местные жители и представители администрации села Непа провели разведку обстановки, обнаружили ледовый затор в 3 километрах от села и сообщили об этом спасателям.

Спасатели взорвали ледовый затор. Однако следить за обстановкой нужно постоянно. Сотрудники МЧС дежурят вдоль реки, следят за обстановкой с помощью беспилотников. Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области Валерий Шанц сообщил, что уровень воды в реке пока остается высоким из-за активного таяния снега в горах, однако угроза подтопления жилых домов в поселке миновала.