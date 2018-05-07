Паводки в Иркутской области: подтоплены несколько участков в селе Токма
Спасатели дежурят вдоль реки Непа и следят за ледовыми заторами.
Спасатели дежурят вдоль реки Непа и следят за ледовыми заторами.
Каждую весну на севере Иркутской области местные жители готовятся к паводкам. Особенно сложная ситуация на притоке Нижней Тунгуски в Катангском районе.
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На лодках местные жители и представители администрации села Непа провели разведку обстановки, обнаружили ледовый затор в 3 километрах от села и сообщили об этом спасателям.
Спасатели взорвали ледовый затор. Однако следить за обстановкой нужно постоянно. Сотрудники МЧС дежурят вдоль реки, следят за обстановкой с помощью беспилотников. Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области Валерий Шанц сообщил, что уровень воды в реке пока остается высоким
В случае чего готовы пункты временного размещения, местные жители сидят на чемоданах, чтобы эвакуироваться.