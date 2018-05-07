Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно»
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Степан Михалков впервые показал лицо подросшего сына
Как снимали знаменитую сцену в бане в фильме "А зори здесь тихие"
Майли Сайрус создала кеды для Converse
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
Миранда Керр снялась в фотосессии накануне родов
Ольга Орлова трогательно поздравила сына с 17-летием
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
«Я целый месяц спала сидя»: Натали о последствиях пластики
Мнение о действиях США у Крыма: как никогда нагло
Лопырева дополнила сверкающее платье «сумочкой-снежком»
Ксения Собчак сходила в библиотеку в тренче за 140 тысяч (фото)
Американские хирурги удалили гигантскую опухоль
Самый старый ученый Австралии улетел умирать в Швейцарию
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Самые удивительные небоскребы планеты
Фоторепортажи
17Time 100
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
06:20 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске по фотороботу разыскивают налетчика на школьницу

Все произошло еще две недели назад на правобережье города.

Следователи попросили помощи в установлении местонахождения мужчины, который ограбил школьницу на правобережье Красноярска.

Мужчина напал на 9-летнюю девочку, которая шла домой одна, 25 апреля возле дома № 6 «а» по улице Мичурина.

«Он подошел к девочке и, применив насилие, неопасное для жизни, отобрал у нее мобильный телефон, с которым скрылся. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. “г” ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж)», — пояснили в ГСУ СК по краю.

Приметы подозреваемого: на вид 30−40 лет, рост 170−180 см, был одет в черную кожаную куртку, черные штаны, черно-синие кроссовки. Отличительные особенности: нижняя губа разбита, порез на левой щеке и на одном из пальцев.

Всех, кому что-либо известно о разыскиваемом, просят обращаться по телефону 262−11−77, 227−06−45.

Все новости региона
 Праздничная неделя в Красноярске будет прохладной и дождливой
В Красноярске началась последняя короткая неделя мая
Путин поблагодарил за работу членов правительства Медведева
Тренер Медведевой высказалась об уходе фигуристки
Невеста выбралась из горящего вертолета и пошла на свадьбу
В Китае арестовали женщину, усыновившую 118 детей
Минобороны показало испытания комплекса «Уран-9»
Принц Уильям и Кейт опубликовали домашние фото своих детей
Врачи удалили американке 60-килограммовую опухоль
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
«Барселона» и «Реал» сыграли вничью в последнем класико Иньесты «Барселона» со счетом 2:2 сыграла вничью с мадридским «Реалом» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Как выглядят обитатели других планет (фото) Астробиологи предлагают искать признаки жизни на ближайших к Земле планетах.
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Эксперты рассказали, за сколько можно накопить на ипотеку
Из нового терминала «Шереметьево» отправили первый рейс
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Леди
Элегантны всегда и везде: Безрукова, Боярская и другие леди нашего времени Звезды, которые предпочитают лаконичные образы вызывающим нарядам.
Дети
Кенсингтонский дворец представил первые официальные портреты принца Луи На одном из снимков мальчику всего три дня от роду.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь