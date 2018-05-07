В Красноярске по фотороботу разыскивают налетчика на школьницу
Все произошло еще две недели назад на правобережье города.
Все произошло еще две недели назад на правобережье города.
Следователи попросили помощи в установлении местонахождения мужчины, который ограбил школьницу на правобережье Красноярска.
Мужчина напал на 9-летнюю девочку, которая шла домой одна, 25 апреля возле дома № 6 «а» по улице Мичурина.
«Он подошел к девочке и, применив насилие, неопасное для жизни, отобрал у нее мобильный телефон, с которым скрылся. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. “г” ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж)», — пояснили в ГСУ СК по краю.
Всех, кому