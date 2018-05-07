В Красноярске по фотороботу разыскивают налетчика на школьницу

Следователи попросили помощи в установлении местонахождения мужчины, который ограбил школьницу на правобережье Красноярска.

Мужчина напал на 9-летнюю девочку, которая шла домой одна, 25 апреля возле дома № 6 «а» по улице Мичурина.

«Он подошел к девочке и, применив насилие, неопасное для жизни, отобрал у нее мобильный телефон, с которым скрылся. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. “г” ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж)», — пояснили в ГСУ СК по краю.

Приметы подозреваемого: на вид 30−40 лет, рост 170−180 см, был одет в черную кожаную куртку, черные штаны, черно-синие кроссовки. Отличительные особенности: нижняя губа разбита, порез на левой щеке и на одном из пальцев.