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06:34 (мск), источник: АиФ Красноярск

За неделю в Красноярском крае свыше 600 человек пострадали от укуса клеща

Среди них 154 ребёнка.

В Красноярском крае продолжает нарастать активность клещей. Только за прошедшую неделю зарегистрировано 602 случая присасывания клещей, среди них 154 случая среди детей. Всего же с начала сезона от укусов этих насекомых пострадали 843 человека, из них 239 детей.

Чаще всего это происходит на территории г. Дивногорска, поселка Камарчага Манского района, станции Минино, платформ Пугачево, Рябинино, Тростенцово, Снежница Емельяновского района.

В Красноярске сначала сезона жалобы на присасывания клеща обратились 331 человека, только за прошедшую неделю 234, из них 50 детей. Чаще всего клещей встречают в заповеднике «Столбы», в окрестностях Академгородка, парка флоры и фауны «Роев ручей».

Всего с начала сезона в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» было обследовано 506 клещей, среди которых были обнаружены возбудители клещевого энцефалита, боррелиоза, эрлихиоза и анаплазмоза человека.

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