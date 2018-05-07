За попытку дать взятку полицейскому осудили мужчину в Усолье-Сибирском

Как сообщает 7 мая 2018 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, в июле 2017 года мужчина пытался дать полицейскому взятку с целью помочь своему напарнику — водителю большегрузного автомобиля «Вольво» избежать административной ответственности за движение тяжеловесного и крупногабаритного транспорта с превышением допустимых габаритов. Сотрудник ГИБДД деньги не принял и сообщил о преступлении в полицию.