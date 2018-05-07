За попытку дать взятку полицейскому осудили мужчину в Усолье-Сибирском
Наказание в виде штрафа в 15 тыс. рублей назначил мировой судья 34-летнему Шамелю Тхагапсову за попытку дать взятку в 1,5 тыс. рублей сотруднику ГИБДД МО МВД России «Усольский».
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Наказание в виде штрафа в 15 тыс. рублей назначил мировой судья 34-летнему Шамелю Тхагапсову за попытку дать взятку в 1,5 тыс. рублей сотруднику ГИБДД МО МВД России «Усольский».
Как сообщает 7 мая 2018 года