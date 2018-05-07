Пьяного дебошира из Новосибирска задержали в пути из ОАЭ, об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово поступило сообщение о том, что на бору воздушного судна, следующего из Объединенных Арабских Эмиратов в Россию, находится пассажир в состоянии алкогольного опьянения. По прибытии самолета в аэропорт полицейские задержали правонарушителя», — заявила Волк.