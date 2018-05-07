Пьяного дебошира из Новосибирска задержали в пути из ОАЭ
По данным полиции, 35-летний новосибирец «выражался нецензурной бранью, на замечания пассажиров и членов экипажа не реагировал».
По данным полиции, 35-летний новосибирец «выражался нецензурной бранью, на замечания пассажиров и членов экипажа не реагировал».
Пьяного дебошира из Новосибирска задержали в пути из ОАЭ, об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«В дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово поступило сообщение о том, что на бору воздушного судна, следующего из Объединенных Арабских Эмиратов в Россию, находится пассажир в состоянии алкогольного опьянения. По прибытии самолета в аэропорт полицейские задержали правонарушителя», — заявила Волк.
35-летний житель Новосибирска дебоширил, нарушал порядок, громко матерился. Его доставили в отдел полиции, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ. Расследование уголовного дела продолжается.