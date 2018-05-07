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08:39 (мск), источник: Комсомольская правда

Hyundai снес дорожное ограждение на проспекте Дзержинского в Новосибирске

Автомобиль закрутило на дороге, и он врезался в BMW X5.

ДТП произошло на проспекте Дзержинского в Новосибирске поздно вечером в воскресенье, 6 мая. Его участниками стали автомобили Hyundai и BMW X5.

— Машины ехали по проспекту со стороны улицы Шекспира в сторону улицы Красина. Перед перекрестком с улицей Красина автомобиль Hyundai, который двигался по левому ряду, не справился с управлением и влетел в металлическое разделительное ограждение, — рассказывают сотрудники аварийного комиссариата «Автоспас».

Hyundai закрутило на дороге, и он задней частью столкнулся с автомобилем BMW, который ехал в среднем ряду. Сообщается, что Hyundai снес 15 метров металлического дорожного ограждения.

Пострадавших в аварии нет, участники ДТП отказались от оформления сотрудниками ГИБДД и решили договориться о возмещении ущерба на месте.

— Скорее всего, там пьяный водитель, либо без страховок, — отмечают в аварийном комиссариате.

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