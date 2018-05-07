Hyundai снес дорожное ограждение на проспекте Дзержинского в Новосибирске

ДТП произошло на проспекте Дзержинского в Новосибирске поздно вечером в воскресенье, 6 мая. Его участниками стали автомобили Hyundai и BMW X5.

— Машины ехали по проспекту со стороны улицы Шекспира в сторону улицы Красина. Перед перекрестком с улицей Красина автомобиль Hyundai, который двигался по левому ряду, не справился с управлением и влетел в металлическое разделительное ограждение, — рассказывают сотрудники аварийного комиссариата «Автоспас».

Hyundai закрутило на дороге, и он задней частью столкнулся с автомобилем BMW, который ехал в среднем ряду. Сообщается, что Hyundai снес 15 метров металлического дорожного ограждения.

Пострадавших в аварии нет, участники ДТП отказались от оформления сотрудниками ГИБДД и решили договориться о возмещении ущерба на месте.