Два частных дома сгорели в Первомайском районе Новосибирска
Для тушения возгорания сотрудникам ГИБДД пришлось частично перекрыть проезд по улице.
Для тушения возгорания сотрудникам ГИБДД пришлось частично перекрыть проезд по улице.
Два частных дома сгорели в Первомайском районе Новосибирска, об этом сообщает
Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 5:38 утра. Загорелся частный дом на улице Читинской.
«На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны горели два частных дома открытым огнем, была угроза распространения огня на соседние строения», — рассказали в МЧС.
По данным очевидцев в сообществе новосибирской службы эвакуации АСТ-54, для тушения возгорания сотрудникам ГИБДД пришлось частично перекрыть проезд по улице.
К 7:30 пожар потушили. В ликвидации горения участвовали 8 ед. техники и 30 человек личного состава.