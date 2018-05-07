Два частных дома сгорели в Первомайском районе Новосибирска, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по НСО.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 5:38 утра. Загорелся частный дом на улице Читинской.

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«На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны горели два частных дома открытым огнем, была угроза распространения огня на соседние строения», — рассказали в МЧС.

По данным очевидцев в сообществе новосибирской службы эвакуации АСТ-54, для тушения возгорания сотрудникам ГИБДД пришлось частично перекрыть проезд по улице.