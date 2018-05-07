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08:38 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Два частных дома сгорели в Первомайском районе Новосибирска

Для тушения возгорания сотрудникам ГИБДД пришлось частично перекрыть проезд по улице.

Два частных дома сгорели в Первомайском районе Новосибирска, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по НСО.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 5:38 утра. Загорелся частный дом на улице Читинской.

Во время загрузки произошла ошибка.

«На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны горели два частных дома открытым огнем, была угроза распространения огня на соседние строения», — рассказали в МЧС.

По данным очевидцев в сообществе новосибирской службы эвакуации АСТ-54, для тушения возгорания сотрудникам ГИБДД пришлось частично перекрыть проезд по улице.

К 7:30 пожар потушили. В ликвидации горения участвовали 8 ед. техники и 30 человек личного состава.

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